Esta es la forma en que 2 perpetradores matan a Sachroni y 4 miembros de la familia, golpeados con tuberías hasta que el bebé se ahoga

Bandung, Viva – La policía regional de Java Occidental reveló los motivos de los perpetradores con las iniciales P y R tienen el corazón para matar a cinco personas en una familia En el pueblo de Paoman, distrito IndramayuRegencia de Indramayu, debido a que una de las víctimas, Budi Awaludin.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Occidental Kombes Pol. Hendra Rochmawan explicó que el incidente comenzó cuando R alquiló el auto de Budi. Sin embargo, cuando estaba a punto de ser devuelto, el auto se rompió y R luego protestó contra la víctima y pidió su dinero.

«Pero Budi se negó con el argumento de que el dinero se había utilizado para comprar comestibles. Sintiéndose molesto, r planificado asesinato Al invitar a P «, dijo Hendra en Bandung, martes 9 de septiembre de 2025.



Dos perpetradores del asesinato de los residentes de Sachroni de Indramayu

Hendra explicó que el miércoles 27 de agosto, los perpetradores R atrajeron a los Rp100 millones para terminar a la víctima y ordenó a R comprar una pacul que luego se utilizaría para enterrar el cuerpo.

Además, el viernes 29 de agosto, R invitó a Budi a trabajar juntos en el negocio del aceite de cocina. Con el pretexto de mostrar el almacén, R golpeó la cabeza de Budi usando una tubería de hierro hasta que cayó.

Después de que Budi estaba indefenso, R entró en otra habitación y golpeó a Sachroni, luego atacó a Euis Juwita y su hijo Ra (7), que estaba durmiendo, hasta la muerte.

«Mientras P hundió a la víctima B con la bañera. Después de matar a la víctima, ambos tomaron Rp7 millones en efectivo y tres teléfonos celulares, uno de los cuales pertenecía a Budi utilizado por R», dijo Hendra.

Después de eso, los dos perpetradores trajeron el auto de la víctima y se habían quedado en un hotel en Jatibarang. Poat Gold también se vende por RP. 3 millones, luego se usa para comprar lona.

El sábado 30 de agosto por la mañana, el quinto cuerpo de la víctima fue arrastrado usando una lona al patio trasero y enterrado En un poro.

«Luego ordenaron la casa, trajeron el auto de la víctima y arrojaron una tubería de hierro al río Cimanuk», los ojos de Hendra.

Además, Hendra explicó durante el escape, los dos perpetradores se mudaron a Semarang, Demak, Surabaya, para regresar a Indramayu.

«Finalmente regresaron al distrito de Kedokanbunder, Indramayu, con planes de irse al mar como tripulación de un barco. Pero el escape terminó después de que la policía arrestó a ambos el lunes 8 de septiembre a las 02.30 WIB», dijo Hendra.

Por sus acciones, P y R fueron acusados ​​en virtud del Artículo 340 del Código Penal sobre el asesinato planificado con la amenaza de pena capital, vida o 20 años de prisión, y el Artículo 76C del Artículo 80 80 Párrafo (3) de la ley número 35 de 2014 sobre la protección infantil con la amenaza de 15 años de prisión. (Hormiga)