Esta es la forma en que 2 perpetradores matan a Sachroni y 4 miembros de la familia, golpeados con tuberías hasta que el bebé se ahoga

Martes, 9 de septiembre de 2025 – 14:30 WIB
Bandung, Viva – La policía regional de Java Occidental reveló los motivos de los perpetradores con las iniciales P y R tienen el corazón para matar a cinco personas en una familia En el pueblo de Paoman, distrito IndramayuRegencia de Indramayu, debido a que una de las víctimas, Budi Awaludin.
Leer también:
¡Reveló! Motivo 2 perpetradores para terminar la vida de Sachroni y 4 miembros de la familia y luego enterrados
Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Java Occidental Kombes Pol. Hendra Rochmawan explicó que el incidente comenzó cuando R alquiló el auto de Budi. Sin embargo, cuando estaba a punto de ser devuelto, el auto se rompió y R luego protestó contra la víctima y pidió su dinero.
«Pero Budi se negó con el argumento de que el dinero se había utilizado para comprar comestibles. Sintiéndose molesto, r planificado asesinato Al invitar a P «, dijo Hendra en Bandung, martes 9 de septiembre de 2025.
Leer también:
Los estudiantes de RI murieron cuando acompañados por funcionarios en Austria, el Ministerio de Asuntos Exteriores reveló la causa
Hendra explicó que el miércoles 27 de agosto, los perpetradores R atrajeron a los Rp100 millones para terminar a la víctima y ordenó a R comprar una pacul que luego se utilizaría para enterrar el cuerpo.
Leer también:
Khofifah niega que haya un despido masivo en Gudang Garam: ese es un programa de pensiones temprano
Además, el viernes 29 de agosto, R invitó a Budi a trabajar juntos en el negocio del aceite de cocina. Con el pretexto de mostrar el almacén, R golpeó la cabeza de Budi usando una tubería de hierro hasta que cayó.
Después de que Budi estaba indefenso, R entró en otra habitación y golpeó a Sachroni, luego atacó a Euis Juwita y su hijo Ra (7), que estaba durmiendo, hasta la muerte.
«Mientras P hundió a la víctima B con la bañera. Después de matar a la víctima, ambos tomaron Rp7 millones en efectivo y tres teléfonos celulares, uno de los cuales pertenecía a Budi utilizado por R», dijo Hendra.
Después de eso, los dos perpetradores trajeron el auto de la víctima y se habían quedado en un hotel en Jatibarang. Poat Gold también se vende por RP. 3 millones, luego se usa para comprar lona.
El sábado 30 de agosto por la mañana, el quinto cuerpo de la víctima fue arrastrado usando una lona al patio trasero y enterrado En un poro.
«Luego ordenaron la casa, trajeron el auto de la víctima y arrojaron una tubería de hierro al río Cimanuk», los ojos de Hendra.
Además, Hendra explicó durante el escape, los dos perpetradores se mudaron a Semarang, Demak, Surabaya, para regresar a Indramayu.
«Finalmente regresaron al distrito de Kedokanbunder, Indramayu, con planes de irse al mar como tripulación de un barco. Pero el escape terminó después de que la policía arrestó a ambos el lunes 8 de septiembre a las 02.30 WIB», dijo Hendra.
Por sus acciones, P y R fueron acusados en virtud del Artículo 340 del Código Penal sobre el asesinato planificado con la amenaza de pena capital, vida o 20 años de prisión, y el Artículo 76C del Artículo 80 80 Párrafo (3) de la ley número 35 de 2014 sobre la protección infantil con la amenaza de 15 años de prisión. (Hormiga)
Página siguiente
Después de eso, los dos perpetradores trajeron el auto de la víctima y se habían quedado en un hotel en Jatibarang. Poat Gold también se vende por RP. 3 millones, luego se usa para comprar lona.