Esta es la explicación de BGN alrededor de 5,000 cocinas que se sospechan que son ficticios

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN), Nanik s Deyang habló sobre los hallazgos de 5,000 cocina Programa de alimentación nutritiva gratuita de la Unidad de Servicios de Cumplimiento Nutricional (SPPG) (Mbg) sospechoso ficticio.

Nanik enfatizó que el problema solo estaba relacionado con los cambios en el mecanismo inscripción Cocina MBG. Donde, el proceso de registro de la cocina MBG experimentó un cambio de manual a usar un sistema.

El cambio en el mecanismo de registro de la cocina MBG se llevó a cabo para evitar fraude.

Preparación para la distribución de MBG en la ciudad de Medan.

«En el pasado, BGN se registró temprano, se registró manualmente. Ahora, si es manual, puede ocurrir, o con BGN», dijo Nanik cuando Viva confirmó, el viernes 19 de septiembre de 2025.

Luego, el sistema de registro cambió a en línea, con la condición de que solo se basa en el punto sin la construcción de la cocina. Hizo hincapié en que las personas acudieron en masa para registrar puntos hasta 100,000.

«En ese momento, la condición era registrarla primero debía tener una cocina, construir la cocina y luego el contenido estaba completo, luego podría registrarse. Bueno, hace tres meses, se cambió a registrado en función del punto», dijo Nanik.

«Así que no despierto la cocina primero, el punto primero. Finalmente, la gente está en masa para registrarse, en auge. Hasta ahora puede haber habido 100,000, finalmente cerrado por BGN», continuó.

Luego, dijo Nanik, la persona que registró el punto más tarde obtendría el número de identificación para ingresar al portal. Desde el portal, aparecerá la clave como un punto de cocina MBG.

«Porque si puede registrarse, tiene el nombre de identificación. Su número de identificación, allí quiere decir que ha perforado la llave primero», dijo.

Después de eso, BGN proporciona un límite de tiempo para aquellos que registran ese punto durante 45 días. Cuando pasa desde la fecha límite pero no ha procedido, BGN eliminará los datos registrados.

«Después de que se recibe la verificación, por ejemplo, durante 45 días, BGN aún verá progreso«, Si no hay preparación, elimínelo de nuevo», dijo.

Nanik afirmó que no hubo pérdidas en el mecanismo de registro de MBG Kitchen. Además, ningún flujo de fondos a pesar de que el punto está registrado con el sistema BGN.

Afirmó que la fiesta registrada podría revender el punto de la cocina a otros inversores. Es solo eso, BGN da un límite de tiempo para construir la cocina.

UMKM BRI Fostered se convierte en un proveedor de programas MBG

«Si el dinero ficticio ya está fluyendo, este no es un edificio. Esta es la cocina, la única lista de personas es jugar ese punto más tarde», dijo Nanik.

«Es precisamente este democrático. No hay dinero fuera, BGN tampoco gasta dinero. Esto es una lucha por el punto, por lo que las personas que compran y venden el punto. Ese es el DPR cuando dice que, inmediatamente registramos el campo. Resulta que los puntos no se construyen nada, eso es lo que se sospecha que es ficticio», agregó.