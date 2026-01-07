Esta es la evidencia de que se sospecha que Jule y Jefri Nichol son cercanos.

VIVA – No Navidad o cuyo verdadero nombre es Julia Prastini y Jeffery Nichol arrastrado a la supuesta cercanía que llamó la atención del público. Esta vez, la discusión comenzó con una foto que se volvió viral en las redes sociales y se decía que los mostraba a los dos pasando tiempo juntos en Bali.

Esta discusión surgió después de que la cuenta de Instagram @exclusivetimnasartis subiera una foto que, según afirmó, provenía del informe de un internauta. La subida inmediatamente despertó curiosidad, porque anteriormente circulaban rumores sobre la cercanía de Jule y Jefri Nichol. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.



Circulan fotos supuestamente de Jule y Jefri Nichol caminando juntos en Bali Foto : Instagram/exclusivotimnasartis

«Alguien secuestró a Jule y Jefri Nichol», escribió el relato citado el jueves 8 de enero de 2026.

Aunque la foto que circula no muestra los rostros de los dos, muchos internautas piensan que la postura, el estilo de ropa y los gestos de las dos figuras en la imagen tienen un gran parecido con Jule y Jefri Nichol. En la foto se puede ver a dos personas caminando de la mano en un área abierta que se dice que está en la Isla de los Dioses.

La especulación creció aún más después de que surgieran afirmaciones de otros internautas que afirmaban conocer el paradero de los dos en el mismo lugar. Uno de ellos provino de la cuenta @ajisss0707.

«Gaess Jule está en Bali con Jefri Nichol», decía la cuenta.

«Es 100% válido. Solo espera a ver si alguien te encuentra en el club de playa o en el café, jajaja. Solo mira cómo se siguen», agregó.

Aparte de eso, las actividades de Jule en las redes sociales también están en el centro de atención. Había subido su última foto mostrándose en la playa. Aunque no aparece la figura de Jefri Nichol, los internautas consideran que la carga es una pieza de un rompecabezas que está conectado con el tema que está siendo ampliamente discutido.

Sin embargo, hasta ahora, ni Jule ni Jefri Nichol han brindado aclaraciones ni pronunciamiento oficial sobre las fotos que circulan o la supuesta relación especial que se les atribuye. Esta falta de respuesta en realidad hace que las especulaciones sigan circulando en los espacios públicos, especialmente en las redes sociales.