Esta es la estrategia de emparejamiento del Gobierno para satisfacer las necesidades laborales

Jacarta – El ministro coordinador de Desarrollo Humano y Cultura, Pratikno, afirmó que el gobierno está preparando una estrategia para satisfacer las necesidades del sector laboral con educación. Esta es la dirección del presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto, para erradicarlo. pobreza mediante el fortalecimiento del sector educativo.

«¿Cómo hacemos coincidir el lado de la oferta en el sector educativo con el lado de la demanda en el sector laboral, tanto de los trabajadores nacionales como de los trabajadores extranjeros», dijo Pratikno después de una reunión limitada con el presidente en el Palacio de Estado de Yakarta, citado el jueves 6 de noviembre de 2025.

Explicó que uno de los esfuerzos que hizo el gobierno fue fortalecer la educación profesional. La esperanza es que tanto los graduados de escuelas vocacionales como los universitarios satisfagan las necesidades de fuerza laboral en el país y en el extranjero.

«Como se dijo anteriormente, esto es parte de la preparación de habilidades lingüísticas, conocimiento de la cultura y habilidades técnicas. Y esto se hace de manera sinérgica, involucrando a muchos ministerios, porque no se trata del lado de la oferta en el sector educativo, sino también del lado de la demanda en el sector laboral. Esa es la tarea más importante, que es parte del alivio de la pobreza», dijo Pratikno.

En la misma ocasión, el Ministro Coordinador para el Empoderamiento Comunitario, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), también dijo que la educación era una de las principales estrategias para romper la cadena de la pobreza. Hizo hincapié en que el gobierno aumentará la formación profesional para alentar a los alumnos de secundaria y de escuelas profesionales a ser absorbidos más rápidamente en el mercado laboral.

«Involucraremos a los centros de formación estatales, que son propiedad del gobierno, así como a los centros privados de formación laboral para poder satisfacer las necesidades del mercado laboral», dijo Cak Imin.

En ese sentido, dijo, el Presidente ordenó la revitalización de las escuelas vocacionales y ordenó que el currículo educativo nacional se oriente a la preparación para el mundo del trabajo.

Según él, Prabowo incluso dio libertad para utilizar el presupuesto estatal para aumentar la capacidad de la educación vocacional y la educación formal en general.

«La orden del presidente es revitalizar las escuelas de formación profesional, donde el plan de estudios y la gestión educativa se orientan hacia la preparación para el empleo y el mundo laboral», afirmó Cak Imin.