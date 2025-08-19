Esta es la defensa del liderazgo del DPR a sus miembros que están absorbidos en el baile en la sesión anual del MPR

Yakarta, Viva – Vicepresidente del Parlamento Indonesio, Adies kadir defender algunos Miembro de DPR que era viral porque fue grabado en bailar en ese momento Sesión anual de MPR que se celebró el viernes 15 de agosto de 2025.

Enfatizó que la acción bailar Esto sucedió después de que terminó el juicio. Agregó que escuchar música era común cuando el discurso estatal y el evento central habían terminado.

«Por cierto, cuando terminó el evento central, los discursos estatales terminaron. Luego, al final del hábito, cada cinco años escuchaba música de nuestros hermanos menores», dijo Adies a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, el martes 19 de agosto de 2025.

El vicepresidente Gibran Rakabuming Raka asistió a la sesión anual del MPR/DPR RI

ADIES enfatizó que lo más importante, toda la procesión del evento de sesión anual de MPR podría funcionar bien. Todas las tareas dadas a los miembros de la junta se completaron bien.

«Pero la sustancia es importante durante la reunión plenaria, la esencia del discurso estatal todo va sabiduría y está bien. Y las tareas también son llevadas a cabo por otros miembros del consejo en cada área electoral.

También enfatizó que los miembros del consejo que estaban bailando todavía tenían sentido empatía Hacia la sociedad y nación indonesia. Adies le pidió al público que no cuestione la acción de baile.

«Entonces, lo importante es que si lo guardo, no me entiendas mal que el evento principal se haya completado y ciertamente todavía tienen tanta empatía. No creo que necesite ser exagerado, lo importante es que el tributo a la reunión vaya bien», concluyó.

Prabowo-Gibrán asistir a la sesión anual del MPR/DPR

Para obtener información, Viral en las redes sociales que muestran la acción de los miembros de la Cámara de Representantes de Indonesia (DPR) está bailando después de la sesión anual de la Asamblea Consultiva del Pueblo Indonesio.

Parecían disfrutar de las cepas de Gemu Fa Mi re. De hecho, muchas personas se despiertan de sus asientos para bailar.

El video cosecha una variedad de comentarios picantes de ciudadanos. Muchos afirmaron estar decepcionados y considerados representantes de las personas que no empatizarán con la condición de las personas que tenían dificultades.