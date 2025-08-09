Esta es la condición del auto eléctrico BYD después de tres veces golpeado por un rayo

Guangxi, Viva – Un incidente impactante ocurrió en el área de servicio de Tieshan, Beihai, Guangxi, cuando un Byd Canción más EV fue alcanzada por iluminación Tres veces seguidas. Este incidente fue claramente grabado por otra cámara del tablero de vehículos alrededor de la ubicación.

En la grabación, un destello de luz y salpicaduras eléctricas golpeó el techo del automóvil cada vez que golpeó el rayo. Aun así, el conductor en el automóvil permanece seguro y no sufre la más mínima lesión.

Citado Viva Automotive Desde Carnewschina, el sábado 9 de agosto de 2025, los rayos se centraron en la sección de la rejilla del techo del automóvil. Cada impacto creó un arco eléctrico que fue lo suficientemente dramático como para que la audiencia sorprendiera.

Después del incidente, el técnico profesional del concesionario BYD realizó una inspección integral en el automóvil. El resultado no se encontró daños en el sistema de tres electricidad, a saber, la batería de alimentación, la unidad de control eléctrico y el motor.

El examen solo encontró dos puntos de ataque en el techo. Mientras tanto, todas las demás partes exteriores permanecen intactas sin daños significativos.

Los expertos explicaron que el cuerpo de un automóvil de metal funcionaba como una jaula de Faraday que protegía a los pasajeros de los peligros de los rayos. La corriente eléctrica fluye a través de la superficie del cuerpo del automóvil al suelo, de modo que el interior permanece seguro.

Este principio asegura que los pasajeros estén en el mismo potencial eléctrico que el cuerpo del automóvil, evitando así la picadura. Es por eso que la víctima en el incidente de BYD puede sobrevivir sin lesiones.

Sin embargo, no se aconseja a los pasajeros que salgan del automóvil después de un rayo. Deben esperar hasta que la tormenta realmente disminuya y obtenga ayuda de los profesionales.

El protocolo de seguridad también recomienda apagar todos los dispositivos electrónicos en el automóvil durante las tormentas de rayos. Cerrar todas las ventanas con fuerza y tirar de la antena también es muy importante para mantener la seguridad.