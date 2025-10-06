Esta es la condición de Marco Bezzecchi después del incidente con Marc Márquez en Motogp Mandalika

Mandalika, Viva – La CEO Aprilia Racing Massimo Rivola confirmó al corredor Marco bezzecchi no herido después de empujar al corredor Ducati Lenovo Marc Márquez De MotoGP Mandalika.

Leer también: Más popular: ¿el nuevo entrenador de Bernardo Tavares Semen Padang? Video segundos Marc Márquez accidente



El Bezz estuvo involucrado en un incidente al empujar a Marc Márquez al entrar en la curva siete en la primera vuelta Motogp indonesio que tuvo lugar en el Circuito Mandalika, Central Lombok, West Nusa Tenggara, domingo.

Bezzecchi hace que Marc tenga que ser arrojado de la pista y golpear la grava para que no pueda continuar la carrera. Mientras que Bezzecchi también sale de la pista después de no poder controlar la velocidad de la moto.

Leer también: La actitud elegante de Marc Márquez a Bezzecchi después del accidente en MotoGP Mandalika 202



«Marco está en condiciones de bien. Acabamos de decirle al médico Charte después de que lo llevaron al hospital más cercano para realizar un examen y nadie tuvo un problema», dijo Massimo Rivola en una conferencia de prensa el domingo.



El incidente del accidente de Marc Márquez en MotoGP Mandalika 2025

Leer también: Horrorizado, el video del accidente de Segundos de Marc Márquez en MotoGP Mandalika 2025



«Se dolió un poco, tal vez herido después de experimentar dos colisiones: una en Motegi y otra en este momento», agregó el hombre italiano.

El incidente que involucró a Bezzecchi hizo que Marc Márquez ahora tuviera que sufrir un hombro derecho roto y se someterá a un examen más detallado en Madrid.

Rivola reveló que el corredor italiano había venido a Marc para disculparse por el incidente que los involucró a los dos.

«Vi a David Tardosi (CEO de Ducati Lenovo) y me disculpé con él, y también le dije a Tardosi que Marco (Bezzecchi) se había disculpado con Marc (Márquez) dos veces», dijo Massimo Rivola.

Rivola reveló que este incidente no fue intencional y podría sucederle a nadie en MotoGP. (Hormiga)