Esta es la clave para que la policía pueda atrapar al asesino de niños del Consejo de Expertos del PKS de Cilegon

CilegónVIVA – reveló la policía regional de Banten asesinato niño menores en la ciudad de Cilegon, enfatizando el papel de las pruebas forenses de ADN en sangre como clave principal para fortalecer las investigaciones y exponer a los perpetradores.

El director de Investigación Criminal General de la Policía Regional de Banten, el comisionado de policía Dian Setyawan, dijo que los resultados de la investigación realizada por el Puslabfor Bareskrim del Centro de Investigación Criminal de la Policía Nacional mostraron una fuerte conexión entre las pruebas obtenidas y la víctima.

«Los resultados de Puslabfor muestran que las manchas de sangre en el cuchillo y varios puntos en la casa de la víctima son idénticos al perfil de ADN de la víctima», dijo Dian Setyawan en la ciudad de Cilegon, el lunes.

El incidente ocurrió el martes 16 de diciembre alrededor de las 17:00 WIB en una casa en Jalan Bukit Baja Raya, Complejo BBS III, Ciwaduk Village, Cilegon City.

La víctima en este asunto es un niño llamado Muhamad Axle Harman Miller, miembro del consejo de expertos de DPW. PKS Cilegon fue encontrado muerto en su casa el martes 16 de diciembre. La víctima sufrió heridas de arma blanca en varias partes del cuerpo, incluidos el muslo, el pecho y el cuello.

Dian explicó que el sospechoso de iniciales HA (31) inicialmente tenía la intención de cometer un robo yendo a buscar casas vacías antes de elegir la casa de la víctima como objetivo.

«El autor presionó el timbre cuatro veces para asegurarse de que no había ocupantes», dijo.

Después de entrar con éxito a la casa, el sospechoso intentó abrir la caja fuerte, pero no lo consiguió. La situación cambió cuando el sospechoso se encontró con la víctima en el segundo piso de la casa.

«Esta situación hizo que el perpetrador entrara en pánico y provocó actos de violencia que provocaron la muerte de la víctima», dijo Dian.

La divulgación de este caso, dijo Dian, encontró un punto brillante después de un informe de un intento de robo en el área de Ciwedus, ciudad de Cilegon, a principios de enero de 2026. A partir de este incidente, la policía arrestó al sospechoso junto con una serie de pruebas.

«Los investigadores vincularon el incidente examinando a los testigos, imágenes de CCTV y las pruebas encontradas», dijo.

La Policía Regional de Banten garantiza que el proceso de investigación continúa y que todas las etapas legales, incluida la presentación y entrega del caso a la fiscalía, se llevan a cabo de conformidad con los procedimientos legales aplicables.

Los investigadores acusaron al sospechoso de varios artículos, a saber, el artículo 338 en relación con el artículo 339 del Código Penal, el artículo 458 párrafos (1) y párrafo (3) de la Ley Número 1 de 2023, y el artículo 80 párrafo (3) en relación con el artículo 76C de la Ley Número 35 de 2014 sobre Protección de la Infancia.