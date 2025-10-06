Esta es la cifra de la tarjeta de la tarjeta del equipo nacional vs de Arabia Saudita vs. Clasificatorios de la Copa Indonesia en 2026

VIVA – La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) ha señalado Ahmad al Ali, árbitro El origen de Kuwait para liderar el partido de Arabia Saudita contra Equipo nacional Indonesia en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026.

Leer también: Maarten Paes listo para combatir Arabia Saudita: ¡He marcado esta pelea en el calendario!



El partido entre Indonesia y Arabia Saudita estaba programado para el 8 de octubre de 2025. La decisión de la AFC de nombrar a Ahmad Al Ali estaba inmediatamente en el centro de atención. La razón es que el árbitro tiene una reputación como un tribunal firme y no duda en emitir una tarjeta.

Según los datos de TransferMarkt, el árbitro de 41 años ha liderado 56 coincidencias en varios eventos. De estos, ha emitido 188 tarjetas amarillas y 9 tarjetas rojas. Es decir, un promedio de 3.3 cartas amarillas de su bolsillo en cada juego.

Leer también: ‘Caucásico DePok’ hizo una asistencia, desafortunadamente FC Utrecht fue derrotado de Feyenoord



En el evento de calificación de la Copa Mundial de la Zona Asiática, Al Ali ha liderado 9 partidos con un total de 25 cartas amarillas y 1 tarjeta roja. Esta cifra es bastante alta en comparación con la mayoría de otros árbitros asiáticos.

La reputación de Al Ali, que es bastante «ligera» es ciertamente una advertencia para los jugadores indonesios. Las tropas de Shin Tae-Yong deben mantener las emociones y no son fácilmente provocadas por la provocación de los oponentes, especialmente si Arabia Saudita intentaba jugar duro o prensa desde el comienzo de la pelea.

Leer también: 3 Los niños de Patrick Kluivert aparecen Gacor por delante del equipo nacional de Indonesia contra Arabia Saudita, ¡todos ellos hacen objetivos!



Ahmad Al Ali no es un nombre nuevo en el mundo representativo asiático. Basado en los datos oficiales de la FIFA, ha estado teniendo el estado de los árbitros internacionales desde 2016. Desde entonces, AFC a menudo ha sido confiado en los partidos prestigiosos como la Copa Asiática, la Copa Gulf, la Liga de Campeones Asiático, hasta la ronda de clasificación de la Copa Mundial.

Con esta larga experiencia, se considera que Al Ali tiene una alta capacidad, aunque su firme estilo de liderazgo a menudo cosecha el debate.

Equipo nacional indonesio Jugará dos partidos cruciales en la cuarta ronda del Grupo B de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026. Después de enfrentar a Arabia Saudita el 8 de octubre, el equipo de Garuda desafiará a Irak el 11 de octubre en el King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah.

Ambos partidos serán una prueba mental y disciplinada para Marselino Ferdinan et al. Además de luchar contra un equipo fuerte, también deben poder adaptarse al estilo del árbitro que se sabe que es duro y se atreve a mantener las reglas sin compromiso.