Esta es la aparición de Setya Novanto después de dejar Sukamiskin Lapas

Bandung, Viva -Sidor del formador del parlamento indonesio, así como condenado por el caso de corrupción de E-KTP, Setya NovantoOficialmente en libertad condicional desde el sábado 16 de agosto de 2025 de Sukamiskin Lapas, Bandung, West Java.

Leer también: Las actividades de Setya Novanto mientras estaban en prisión, se convirtió en el iniciador de la clínica legal



Jefe de la Oficina Regional de la Dirección General de Correcciones (Ditjen Pas) de West Java, Kusnali confirmó la noticia. Según él, la citación de Setnov – Setya Novanto ha cumplido todos los requisitos administrativos y sustantivos para obtener libertad condicional desde el 29 de mayo de 2025, pero solo ejecutado oficialmente el 16 de agosto de 2025.

Anteriormente, Setnov fue sentenciado a 15 años de prisión, pero su sentencia se redujo a 12 años 6 meses después de que se otorgó la decisión de reconsideración (PK) el 4 de junio de 2025.

Leer también: Setya Novanto fue solo puro gratis el 29 de abril de 2029





Setya Novanto Foto : Entre fotos/Puspa Perwitasari

«Según el cálculo del período criminal y el cumplimiento de otras obligaciones, la persona en cuestión ha cumplido los requisitos para la libertad condicional», dijo Kusnali, en su declaración, domingo (8/16/2025).

Leer también: West Java Kemenkumham: Setya Novanto todavía debe informar hasta abril de 2029



En la decisión de PK, Setnov también debía pagar una multa de RP. 500 millones de subsidair durante 5 meses de prisión y un dinero de reemplazo de Rp49 mil millones. SETNOV ha completado todas estas obligaciones antes de que se otorgue la libertad condicional.

Aunque libre desde las rejas tras las rejas, Setnov no es completamente gratuito. Todavía está en libertad condicional hasta el 29 de abril de 2029 y debe informar cada mes al Centro Correccional. Durante este período, Setnov tampoco pudo usar sus derechos políticos.

«Con la libertad condicional, Setya Novanto todavía está bajo supervisión, y todas sus actividades aún son monitoreadas por la penitenciaría», agregó Kusnali.

Setya Novanto es uno de los principales actores en el mega escándalo de corrupción E-KTP proyectos que dañan al país a billones de rupias. El caso había incautado la atención pública y se convirtió en un símbolo de la mala práctica de la corrupción en Indonesia. (Cepi Kurnia/Tvone/Bandung)