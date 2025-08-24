Esta es la aparición de 4 titiriteros de secuestro y matar al banco Kacab es arrestado por la policía

Yakarta, Viva – misterio detrás secuestro Y asesinato Cabeza de rama (Kacab) Un banco en Yakarta con las iniciales MIP (37) finalmente comenzó a revelar.

Dirección de Investigación Criminal General (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya Asegúrese, no solo el albacea de campo involucrado, sino que hay cuatro actores intelectuales que son el cerebro detrás de este atroz crimen.

Jefe de Sub Dirección de Jatanras Polda Metro Jaya, AKBP Abdul Rahim, reveló que los cuatro titiriteros tenían las iniciales C, DH, YJ y AA. Fueron arrestados en una ubicación diferente después de huir durante unos días.

«El subdit de la policía regional de Metro Jaya Jatanras logró arrestar a cuatro actores intelectuales autor Secuestro y o asesinato del Kacab «, dijo Kasubdit Jatanras Metro Jaya Policía Regional AKBP Abdul Rahim en su declaración, domingo 25 de agosto de 2025.

Video segundos del banco Bumn Kacab, MIP secuestrado

El arresto se realizó en una fila. DH, YJ y AA fueron arrestados en Solo, Central Java, sábado 23 de agosto de 2025, alrededor de 20.15 WIB. Mientras que C fue arrestado un día después en el área de élite de Pantai Indah Kapuk (Pik), North Yakarta, domingo, a las 15:30 WIB.

«En la actualidad, los sospechosos se están llevando a cabo intensivamente profundizando», dijo Abdul.

Anteriormente, la policía ya había asegurado cuatro ejecutores con las iniciales en Hospital, RAH y RW. Fueron arrestados en diferentes lugares, uno de los cuales RW fue asegurado cuando estaba a punto de escapar por el aeropuerto de NTT.

Como se sabe, un jefe de una oficina sub -rama (KCP) de un banco en Yakarta con las iniciales MIP es sospechoso de ser víctima de secuestro y asesinato en uno de los centros comerciales en Ciracas, East Yakarta.

Su cuerpo fue encontrado en Kampung Karangsambung, RT 8/RW 4, Nagasari Village, Distrito de Serang Baru, Bekasi Regency, alrededor de las 05.30 Wib.