Esta es la acción de Makar, no la entrega de aspiración.

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto destacó la acción ardiente contra varios edificios DPRD En algunas áreas.

Él dijo, este fue un acto de traición. Porque, ya no está en línea con la acción de entregar opiniones llevadas a cabo por la comunidad.

Según Prabowo, la acción ardiente fue llevada a cabo por elementos que tenían la intención de causar disturbios en la comunidad.

«Esta es una agencia estatal que dirige la soberanía del estado, el dispositivo de la democracia, hornear. Entonces, la intención no es expresar opiniones, la intención es hacer un alboroto, la intención es perturbar la vida de la gente «, dijo Prabowo a los periodistas en el Hospital de Policía de Kramat Jati, East Yakarta, lunes 1 de septiembre de 2025.

Prabowo luego afirmó estar preocupado por las acciones de destrucción hasta el quema.

«Así que esta es mi preocupación, pero no hay problema, seremos firmes. Soy elegido por la gente, tengo el mandato de la gente, juro implementar la ley básica y ejecutaré», dijo.

Prabowo luego destacó las muertes de cuatro personas Asn quien murió como resultado de la quema del edificio DPRD del sur de Sulawesi.

«Personas inocentes, las personas no son víctimas políticas, el edificio de DPRD se quema, estas son las acciones de esta traición, esta no es la entrega de aspiraciones», dijo.