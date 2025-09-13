Yakarta, Viva – Uno de los nuevos dilemas en el espacio público indonesio hoy es tocar música. Especialmente para gente de negocios. Han surgido algunas controversias, que van desde la recepción de un restaurante viral debido a agregar costos realeza Música para consumidor etcétera.

En las redes sociales, el debate estaba lleno de internautas que cuestionaban si era natural que los consumidores asumieran el costo de la música que no hicieron, lo que significa confusión y decepción pública.

Las marcas internacionales como Aeon Mall y Gyu-Kaku han anticipado esto al cooperar con el uso global. A través de soluciones musicales con licencia como una entrada a una experiencia multisensorial más completa, pueden presentar una atmósfera más animada, aumentar la satisfacción del cliente y tener un impacto real en el rendimiento comercial sin preocuparse por las licencias y las disputas de regalías.

Este fenómeno también está respaldado por hallazgos académicos que demuestran la importancia de la música en la configuración del comportamiento del consumidor. La investigación de la Universidad Cristiana Satya Wacana (SWCU) descubrió que la música de fondo en el comercio minorista y F&B tiene un efecto importante en el comportamiento del consumidor, que van desde las visitas extendidas para aumentar el potencial de transacciones.

Al apartar de esta investigación, Global USEA realizó un multisensorial en los puntos de venta, incluido el acceso a más de 300,000 canciones con licencia de varios géneros, pantallas digitales que se pueden ajustar al contenido de la marca, así como los aromas distintivos que agregan comodidad para que los clientes se sientan en casa por mucho tiempo. Sin embargo, por otro lado, todavía hay grandes desafíos en términos de regulaciones que a menudo confunden a las empresas.

«Muchas regulaciones en Indonesia están hechas para alentar los estándares negocio Mejor, pero a menudo confunde a los dueños de negocios. Si se le da una solución clara, este problema puede superarse. El Marco Global de Licencias de USEA está diseñado con transparente y justo, para que los actores comerciales puedan saber claramente lo que están pagados y protegidos del potencial de disputas y reclamos repentinos «, dijo Jerry Chen, CEO de Global USEA citado a partir de su declaración, el sábado 13 de septiembre de 2025.

Explicó, en medio de la complejidad de las reglas de regalías, cada vez más negocios buscan formas de reproducir música legalmente sin perturbar las operaciones diarias. USEA Global presenta una solución con cuatro ventajas principales. Primero, la credibilidad internacional de Singapur, conocida como un estricto estándar legal y respaldada por expertos japoneses, USEA ofrece una solución global de licencia con clase con el apoyo de la tecnología avanzada.

Luego, una fuerte protección legal con un marco de licencia de USEA se construye de manera transparente y de manera justa, protegiendo los negocios del riesgo de disputas de regalías y presión regulatoria. Luego, la tecnología que lo facilita con un sistema basado en tecnología permite que las licencias se administren automáticamente, para que los propietarios de negocios puedan centrarse en los clientes, no en asuntos administrativos.

A continuación, confiabilidad a largo plazo. En medio de la incertidumbre mundo de los negociosUSEA está presente como un socio de confianza que garantiza la estabilidad y la continuidad del negocio.

«Además del cumplimiento legal, crear comodidad del cliente también es tan importante. Con un sistema global de USEA, los actores comerciales pueden centrarse en los servicios y el crecimiento del mercado, mientras que las licencias de música se ejecutan automáticamente con plena transparencia», agregó Chika Sudo, representante de la División de Negocios Regionales USEA (Japón).

A través de esta solución, Global USEA ayuda a las empresas en Indonesia a hacer música como parte de la estrategia de experiencia del cliente. Con música con licencia, tecnología sofisticada y experiencia internacional que han sido confiadas por varias marcas, las empresas pueden crear un ambiente consistente y cómodo, donde los clientes se sienten conectados sin tener que molestarse en cuidar la licencia de música manualmente.