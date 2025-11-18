





Fue un error muy estrecho para un dentista que resultó gravemente herido recientemente después de que la cabeza de hierro de un martillo cayera desde el piso 11 de un edificio en construcción en Khar Oesterozando su cabeza. Los heridos se acercaron a la policía de Khar, pero no se registró ningún FIR.

Esto se produce apenas un mes después de que una joven de 22 años muriera después de que una losa de cemento de un edificio en construcción en Jogeshwari cayera sobre su cabeza mientras se dirigía al trabajo.

La dentista fue trasladada de urgencia a un hospital donde le realizaron una tomografía computarizada y otras pruebas y, afortunadamente, no hubo daños internos. Recibió múltiples puntos porque la cabeza del martillo le había raspado el cuero cabelludo. El dolor es intenso y no puede hablar correctamente, ya que también le duele la mandíbula.

Hoy en día, se están construyendo numerosos edificios en toda la ciudad. Cada edificio o proyecto de infraestructura justifica una red de seguridad para proteger a quienes caminan debajo o incluso cerca de ella. Debemos tener una funda protectora, dado que ésta es una ciudad tan poblada y con tanta densidad de peatones, que simplemente no podemos permitir que llueven proyectiles desde arriba, hiriendo a la gente, a veces gravemente y, a veces, incluso mortalmente.

La vida no puede ser tan barata como para que los constructores, los contratistas o quienes sean responsables puedan salirse con la suya sin garantizar la seguridad de las personas que se encuentran cerca del trabajo en un sitio específico.

Ya sean fosos excavados para algún trabajo, o incluso trabajos en altura en un edificio, debemos asegurarnos de que haya una zona de seguridad, un anillo alrededor de un edificio o sitio para que las personas puedan atravesar ese tramo con seguridad. Es abominable que a alguien le puedan quitar la vida en un instante y que sigamos siendo insensibles.

Necesitamos mirar hacia abajo porque nuestras carreteras y senderos son peligrosos. Ahora también debemos estar atentos al cielo. No se sorprendan si vemos a los ciudadanos vestirse armadura corporal y caminar por nuestros caminos pronto.





