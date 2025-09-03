Esta casa existió antes de que Uya se convirtiera en un DPR

VIVA – El caso de saquear casas varios miembros del DPR continúan llamando la atención pública, incluida la casa Vas a quienes participaron en el objetivo de las masas. Sin embargo, en el medio del centro de atención, Denise Chariesta En cambio, parecía sorprendente al mostrar su apoyo a Uya Kuya. A través de cargas en las redes sociales, Denise lo defendió en voz alta mientras envía tres ramos de flores al frente de la casa de Uya.

Según Denise, las acciones masivas que saquearon la casa de Uya Kuya fueron muy inaceptables. Hizo hincapié en que la casa había existido durante mucho tiempo, incluso antes de que Uya se convirtiera en miembro del DPR. Desplácese hacia abajo para referirse al artículo completo.

Denise Chariesta. Foto : Instagram @Denisechariesta91.

«Esta casa existió antes de que Uya Kuya se convirtiera en un DPR. ¿Por qué se saquea?

Tres ramos de flores para uya kuya

No solo a través de las palabras, Denise también envió tres ramos de flores al frente de la casa de Uya Kuya que fue saqueada. La corona contiene un mensaje de apoyo y defensa, que incluye:

«Esta casa ya existía antes de que Uya Kuya se convirtiera en un DPR. Esta casa fue el resultado del trabajo de Uya como artista».

«No me provocarán videos antiguos que circulen y editen. Gracias por ser una buena persona y ayudar a muchas personas».

«Dios no olvida la bondad de Uya Kuya y Astrid Kuya».

Los mensajes ilustran cómo Denise quiere enderezar la opinión pública de que UYA no es una figura decente para ser el objetivo de la ira.

También mencionó el viejo video que circulaba nuevamente y afirmaba ser la causa de una misa enojada. Afirmó que el video fue el resultado de la edición, no la carga original de Uya Kuya. Esto, según él, se usó deliberadamente como una provocación para empeorar la atmósfera.