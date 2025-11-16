Esta carta existió como base para la coronación de Purbaya.

Surakarta, VIVA – La hija mayor de Pakubuwono (PB) Antiguo se convirtió en rey del palacio de Surakarta.

GKR Timoer confirmó que existía el testamento de su difunto padre PB XIII. Este testamento se convirtió en la base para la coronación de SISKS Pakubuwono Purbaya antes de que se enterrara el PB XIII.

GKR Timoer lamenta que KGPH Mangkubumi haya interrogado al difunto árbitro PB XIII. Según él, el arbitraje es un tabú cuando se habla en los medios.

Gusti Mangkubumi con familiares del palacio después de la reunión interna del nuevo rey del Palacio Hadiningrat de Surakarta Foto : Mahfira Putri/tvOne/Surakarta

«En realidad, para mí es tabú preguntar en los medios si el testamento existe. Si es sabio e inteligente, si quiere ver o probar el testamento, cuando hable con nosotros, hable con Sinuhun XIV», dijo GKR Timoer, el domingo (16/11/2025)

Dijo que después de que Sinuhun se fue o fue enterrado, conoció a Mangkubumi. De esa reunión, dijo, no surgió ni una sola palabra de Mangkubumi que cuestionara la validez o autenticidad del testamento.

«Nunca preguntó. Definitivamente fueron él (PB XIV) y la madre del testamento quienes trajeron (el testamento)».

«No nos atreveríamos a llegar tan lejos si no tuviéramos pruebas y solidez de la legalidad del derecho estatal y del derecho consuetudinario. Por lo tanto, sería una mentira si sintiera que no fue consultado», afirmó Timoer.

A punto de abrir comunicación con KGPH Mangkubumi después de Jumenengan Dalem Nata Binangkare PB XIV Raja Keraton Surakarta, Timoer admitió que todavía estaba en shock.

«Ya veremos más tarde, porque francamente estamos en shock. Todo este tiempo hemos estado gritando sobre la protección de los paugeran, sobre el mantenimiento de las costumbres, pero resulta que lo que está haciendo Handrawina (la coronación del rey) no tiene ningún elemento tradicional».

Como es sabido, en el Palacio Hadiningrat de Surakarta surgió el dualismo en el liderazgo. Kubu Purbaya se había coronado rey antes de que Sinuhun PB XIII fuera enterrado.

Mientras tanto, el campamento de Mangkubumi también participó en la coronación después de una reunión interna de la familia extendida del Palacio Hadiningrat de Surakarta. (Reporte de Mahfira Putri, tvOne, Surakarta)