Esta característica hace que el control del Mitsubishi Xforce sea como un coche de carreras.

Yakarta, VIVA – Las curvas cerradas en carreteras mojadas suelen hacer que el corazón se acelere. Pero para el dueño Mitsubishi XforceMomentos como ese realmente se sienten emocionantes y seguros gracias a la sofisticada tecnología que funciona silenciosamente detrás del volante.

Desde que se presentó por primera vez en el Salón Internacional del Automóvil de Indonesia Gaikindo (GIIAS) de 2023, el Mitsubishi Xforce atrajo inmediatamente la atención de los amantes de los SUV. No sólo porque tiene un aspecto elegante y moderno, sino también por su sólido rendimiento en diversas condiciones de la carretera.

Este coche se produce en la fábrica. Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia en Bekasi, Java Occidental y exportado a muchos países, desde la ASEAN hasta Medio Oriente y América Latina.

Este SUV para cinco pasajeros fue desarrollado bajo el concepto de «compañero ideal para una vida apasionante»: un compañero de viaje resistente, elegante y en el que se puede confiar en cualquier momento. No es de extrañar que PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) continúe desarrollando sus variantes, incluida la última versión de Xforce Ultimate con Diamond Sense (Ultimate DS).

Esta variante trae una serie de características de seguridad inteligentes integradas a través del sistema Diamond Sense, como control de crucero adaptativo, mitigación de colisión frontal y advertencia de punto ciego. Sin embargo, lo que llama más la atención es la función Active Yaw Control (AYC), la tecnología que hace que el Mitsubishi Xforce sea tan estable, preciso y seguro en las curvas.

AYC funciona leyendo datos de los sensores ABS, acelerador, velocidad del motor y ángulo de dirección, y luego ajusta el frenado de cada rueda para mantener el automóvil equilibrado. Este sistema ayuda a reducir el riesgo de subviraje y mantiene la tracción de los neumáticos para mantener el automóvil en la trayectoria prevista por el conductor.

«AYC es una doble protección para la estabilidad. Si el control de tracción y el ASC están funcionando, AYC ayudará a evitar que el automóvil se balancee a cierta velocidad. Por lo tanto, es muy, muy bueno», dijo Rifat Sungkar, embajador de la marca Mitsubishi Motors Indonesia en un comunicado en Yakarta, el miércoles 29 de octubre de 2025.

Los usuarios también lo sienten. Ashari, propietario del Xforce de Ciputat, admitió que esta característica hace que el coche se sienta diferente. «El AYC hace que el Xforce sea más estable al maniobrar. Parece que el coche realmente obedece», afirmó.