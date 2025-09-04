¿Está Blake Lively, la demanda de Justin Baldoni vinculada al rebelde Wilson PR Battle?

¿Fueron las supuestas campañas de frotis contra Blake Lively y contra los productores de Rebelde WilsonEl debut como director «El deb«Intervisados? Los abogados para este último dicen que sí, según una queja cruzada presentada el jueves en el Tribunal Superior de Los Ángeles que nombra a un nuevo acusado familiar a quienes siguen la batalla legal de Lively contra Justin BaldoniLa publicista de crisis Melissa Nathan.

Según la nueva presentación, la estrella de «Pitch Perfect» expresó interés en «uno de esos sitios», en una aparente referencia a una serie de sitios web anónimos que aparecieron un mes después apuntando a la productora de «Deb» Amanda Ghost el verano pasado con «grotesco» mentiras.

El año pasado, Ghost y sus compañeros productores de «Deb» Gregor Cameron y Vince Holden demandó a Wilson por difamación por una serie de publicaciones en redes sociales en el que Wilson los acusó de «comportamiento inapropiado hacia la actriz principal de la película [and] fondos de malversación del presupuesto de la película «. En la presentación del jueves, van un paso más allá y señalan el aparato de relaciones públicas ocultas detrás de la supuesta campaña de frotis de Wilson contra Ghost, citando un mensaje de texto escrito por Nathan que recientemente fue desenterrado como parte del extenso litigio de Baldoni.

«Entonces, básicamente, Rebel quiere uno de esos sitios … debería ser una mezcla de ese documento que creo que Carolina se acercó a Amanda. [sic] o el interno tirar … puede ser realmente duro … los oligarcas rusos y convirtiéndola en una señora básicamente jajaja[.]», Escribió Nathan en agosto de 2024 a otro publicista en Tag PR, la misma firma en el centro de las afirmaciones de Lively de que fue víctima de una campaña de frotis imposible de rastrear (el mensaje está incluido en la presentación del jueves).

Más tarde ese mes, los sitios escritos anónimamente como amandaghost.com y amandaghostsucks.com aparecieron y afirmaron que Ghost era «el indio Ghislaine Maxwell» y «Madame para uno de los hombres más ricos del mundo». (Ghost es de ascendencia india. Multibillonario Len Blavatnik’s AI Films financió «The Deb»).

«Entre bastidores, [Wilson] Usó profesionales de relaciones públicas pagadas para lanzar un ataque sorprendentemente bajo y racialmente cargado contra otra mujer profesional, todo para abrirse camino en una disputa comercial y destruir la reputación de una mujer que se atrevió a enfrentarla ”, dice la queja en referencia a Ghost.

Ghost, que está representado por el compañero de Sheppard Mullin, Camille Vásquez, busca daños compensatorios y punitivos, alegando que Wilson cruzó todas las líneas posibles en su intento de reclamar un crédito de escritura en el musical de Australia que Se estrenó el año pasado en el Festival de Cine de Toronto pero permanece sin un distribuidor. La queja de 21 páginas pinta a Wilson como una falsa feminista que armó su plataforma para destruir la reputación de sus socios comerciales cuando rechazaron la aceptación de sus demandas.

Pero es el enlace al caso de Baldoni Lively que probablemente levantará las cejas. Lively ha afirmado que TAG me ha mudado una campaña de desprestigio contra ella el mismo mes que los misteriosos y despectivos sitios web sobre Ghost surgieron por primera vez. Por separado, pero relacionado, la ex publicista de Baldoni, Stephanie Jones, está demandando a Baldoni, Nathan y la publicista Jennifer Abel por destrozar su reputación. Según sus propias presentaciones legales, Jones fue menospreciado a través de sitios web anónimos que incluyen http://www.stephaniejonesleaks.com e hizo una declaración en junio de que ella «no podía identificar la verdadera identidad de los individuos o individuos que crearon los sitios web difamatorios». Pero eso parecería estar en desacuerdo con el expediente. Según una exhibición separada, la compañía de alojamiento web Hostinger International Ltd. respondió a una citación de Jones cinco meses antes de su declaración que muestra que StephaniejonesLeaks.com fue creado por Courtney Engel, un ex empleado de Jones que no parece tener ninguna conexión profesional con Nathan o Tag.

Aún así, Vásquez, quien anteriormente trabajó con Nathan cuando representó a Johnny Depp en su batalla de la sala del tribunal con el caso de Amber Heard, busca trazar una línea directa entre una campaña que Wilson supuestamente llevó a cabo contra Ghost y el caso de Lively-Baldoni.

«La Sra. Ghost está informada y cree, y al respecto alega que … una persona llamada ‘Jed’ … estuvo involucrada en la coordinación y la dirección de la publicación de materiales difamatorios a través de los sitios web, en colusión con la Sra. Nathan y su personal, y con rebeldes», afirma la combustión cruzada.

Eso sería una referencia a Jed WallaceOtra figura clave en el caso Lively-Baldoni. El gurú de las redes sociales con sede en Texas trabajó con TAG para reforzar la imagen de Baldoni el verano pasado cuando los medios de comunicación e influencers comenzaron a escribir sobre una misteriosa grieta entre el director y Lively en el set de la película «Termina con nosotros». Lively está demandando y siendo demandado por Wallace por difamación.