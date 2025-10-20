¡Está bien, se resolverá rápidamente!

Jacarta – Drama doméstico André Taulany Y Erin Taulany Nuevamente se robó la atención del público. Después de que el contenido de la demanda de divorcio de Andre contra su esposa se filtrara en las redes sociales, la situación se volvió cada vez más acalorada con la aparición de una declaración abierta de Erin aludiendo a las acusaciones falsas en la demanda.

En documentos que circulaban, se dice que Erin tiene un estilo de vida consumista y se muestra reacia a cuidar de sus suegros. Esta acusación se convirtió en el foco de los internautas hasta que finalmente Erin habló a través de una emotiva carga en su cuenta personal de redes sociales. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

Erin admitió que todo este tiempo optó por permanecer en silencio no porque no le importara, sino para proteger la salud mental de sus tres hijos. Sintió que las acusaciones dirigidas contra ella habían empañado su buen nombre como madre y esposa.

«Soy madre de tres hijos, ¿dónde está mi conciencia cuando mi madre es calumniada así como si fuera una esposa antagónica, hedonista, derrochadora, etc.», dijo Erin en Instagram.

En la misma carga, Erin también le lanzó una fuerte advertencia a Andre. Destacó que estaba dispuesto a revelar toda la verdad sobre su matrimonio si la situación se prolongaba y sus hijos se veían cada vez más afectados por el ruido de los medios.

«Si continúa haciendo ruido en los medios/redes sociales que daña mi salud mental y mis pensamientos y perturba la felicidad de mis hijos, estaré feliz de revelar todas sus acciones y traiciones que he encubierto hasta ahora y hablar con la evidencia que tengo en mi bolsillo», escribió Erin.

Poco después, la reacción de Andre apareció a través de su cuenta de Instagram. @taulany_tv. En una breve carga que se pensó que era una respuesta a la declaración de Erin, Andre parecía haber elegido no prolongar el conflicto.

«Soy demasiado vago para armar un escándalo, sea lo que sea, lo aceptaré así se solucionará rápidamente», escribió el archivo que incluía una foto de André Taulany, citado el lunes 20 de octubre de 2025.

Mientras tanto, el abogado de Andre Taulany, Galih Rakasiwi, enfatizó que su partido no sabía quién fue el primero en difundir al público el contenido de la demanda de divorcio. También aseguró que su cliente no quería verse involucrado en la polémica que circula en las redes sociales.