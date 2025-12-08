Está bien que me insultes, lo siento

Jacarta – Ministro Coordinador de Alimentación, Zulkifli Hasan (Zulhas), enfatizó que la acción fue portar un saco arroz mientras inspeccionaba la ubicación de la inundación en Sumatra no una imagen, sino un hábito de vida que ha vivido desde pequeño.

Esta declaración se hizo en su discurso en la Conferencia BIG con el tema «Dirección empresarial 2026: hacia la soberanía económica» en el Hotel Raffles, en el sur de Yakarta, el lunes 8 de diciembre de 2025.

En el foro, Zulhas mencionó su carga viral de llevar arroz y ayudar a limpiar las casas de los residentes en Lubuk Minturun, Padang, Sumatra Occidental, lo que hizo que algunos internautas lo acusaran de construir una imagen.

Comenzó su historia con su experiencia mientras hacía ejercicio en la zona de Sudirman.

«Arroz mutuo, estaba haciendo ejercicio en Sudirman, había gente que hablaba pero no hablaba. Luego había dos mujeres que preguntaban ‘Pak Zul, ¿dónde está el arroz? ¿No compartiste el arroz?’ dijo. «Este soy yo diciendo que estoy haciendo ejercicio porque estoy cansado de cargar arroz», dijo.

Ministro coordinador de Alimentación (Menko Food), Zulkifli Hasan

Zulhas destacó que la actitud de compartir es un principio de vida desde la infancia, heredado del mensaje de su difunta madre.

«Entonces mi difunta madre me ordenó que ayudara todos los días. Mi madre decía que una buena persona es una persona útil, da tanto en los buenos como en los malos momentos. Puse en práctica esa enseñanza, tengo que dar todos los días, señor», dijo.

Explicó que ya practicaba este hábito desde hacía décadas, mucho antes de convertirse en funcionario público.

«Me criticaban porque daba dinero, hasta que llegué a Najwa Shihab, lo hacía todos los días, era una costumbre desde pequeña, ya fuera difícil o feliz. Empecé cuando tenía 6 años, 7 años, compartiendo. Cada vez que iba a la zona, conseguía una variedad de arroz. Solía compartir el arroz normalmente, podían ser 500, podían ser 1000, podían ser 5 kilos, ah, estoy acostumbrado. eso lo comparto», afirmó.

Zulhas añadió que siempre tenía dinero en el bolsillo para distribuirlo entre las personas necesitadas.

«Entonces mi bolsillo tiene que tener dinero, absolutamente. Y cuando llego a casa, mi bolso está vacío. Eso es todos los días», dijo.

Su publicación cuando llevaba sacos de arroz en la zona inundada de Lubuk Minturun y ayudaba a limpiar las casas de los residentes generó críticas. Algunos usuarios de las redes sociales acusaron la acción de simplemente «actuar».