¿Está bien decir Feliz Navidad? Esta es la opinión de Buya Hamka

VIVA – Celebración Natal cada 25 de diciembre, a menudo surge un debate entre los musulmanes, especialmente sobre si está permitido o no decir «Feliz navidad”a los seguidores religiosos kristen. Este problema suele estar asociado con nombres. Buya Hamkagran clérigo y primer presidente general del Consejo Ulema de Indonesia (MUI).

El hijo de Buya Hamka, Irfan Hamka, corrigió la suposición que se había desarrollado con el tiempo. Destacó que su padre nunca prohibió a los musulmanes desearles una feliz Navidad, sino que impuso límites estrictos para que la tolerancia no excediera los principios de la fe.

Irfan Hamka explicó que en 1981, el MUI emitió una fatwa sobre las celebraciones conjuntas de Navidad durante el liderazgo de Buya Hamka. Sin embargo, esta fatwa a menudo se malinterpreta como una prohibición de desear una Feliz Navidad.

Según Irfan, lo que Buya Hamka prohíbe no son las felicitaciones, sino la participación de los musulmanes en los rituales navideños. Se considera que prácticas como asistir a servicios religiosos, cantar en la iglesia u otras actividades que constituyen adoración violan los límites de la fe.

Por otro lado, en la vida social Buya Hamka muestra una verdadera actitud de tolerancia. Irfan dijo que una vez su padre deseó a sus vecinos cristianos una Feliz Navidad cuando vivían en el área de Kebayoran Baru, en el sur de Yakarta.

Los dos vecinos, Ong Liong Sikh y Reneker, mantenían cálidas relaciones sociales con la familia de Buya Hamka. A menudo intercambian saludos en las fiestas religiosas de cada uno. Durante Eid al-Fitr, los dos vecinos felicitaron a Buya Hamka. Por otro lado, el 25 de diciembre Buya Hamka transmitió sus felicitaciones navideñas.

«Felicitaciones por celebrar su Navidad», dijo Irfan Hamka cuando fue entrevistado por periodistas en 2014.

Irfan explicó que el uso de la palabra «tú» tiene un significado importante. Esta frase funciona como una afirmación de los límites de la creencia, en consonancia con los principios internos. Al-Corán Surah Al-Kafirun, «Para ti es tu religión, para mí es mi religión».

La forma de tolerancia de Buya Hamka también se manifiesta en acción. Una vez le pidió a su esposa que entregara rendang a sus vecinos cristianos, pero lo hizo en la víspera de Año Nuevo, no en Nochebuena. Según él, esto se hizo para mantener la sensibilidad del culto.

Irfan agregó que Buya Hamka también aconsejó a los musulmanes que les desearan una Feliz Navidad después de que se llevara a cabo el servicio navideño. La razón es que la palabra «felicitaciones» se dice de manera significativa después de que ha ocurrido un evento.