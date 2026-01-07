Esta bicicleta eléctrica puede recorrer 130 KM con una sola carga

Jacarta – PT Sacrificio Tecnología Indonesia (Ofero) producto El nuevo Stareer 5 Lit se confirma como el principal buque insignia de la línea bicicleta electricidad Ofero. Este modelo representa la dirección innovadora de Ofero al presentar movilidad Electricidad basada en litio que no sólo es eficiente, sino también premium, resistente y relevante para las necesidades del estilo de vida moderno de hoy.

Lea también: PLN registra un aumento en el consumo de electricidad de vehículos eléctricos de hasta un 479 por ciento en el período navideño



Llevando el eslogan ‘Dos Baterías, Alcanzan 130 Km’Stareer 5 Lit es un símbolo de diferenciación de Ofero mediante la implementación de un sistema de dos baterías de litio que permite una autonomía de hasta 130 kilómetros con una sola carga. Este concepto está diseñado para proporcionar libertad de conducción sin la preocupación de recargar, especialmente para usuarios con alta movilidad, tanto para actividades diarias como para viajes de larga distancia.

«Presentamos la Stareer 5 Lit como una representación de la visión de Ofero de redefinir el estándar para las bicicletas eléctricas premium de larga distancia en Indonesia. A través de un sistema de dos baterías de litio que puede cubrir hasta 130 kilómetros y las características superiores que ofrece, queremos brindar libertad de movilidad sin compromisos, tanto en términos de rendimiento, seguridad y comodidad», dijo Super Wang, gerente de ventas de Ofero, citado en su declaración del miércoles 7 de enero de 2026.

Lea también: Para agregar electricidad en PLN solo pagas la mitad del precio, mira cómo



Como buque insignia, Stareer 5 Lit aporta importantes mejoras en términos de rendimiento. El potente motor de 1200 W proporciona una aceleración más sensible y una capacidad de ascenso estable sin perder potencia.

Desde el punto de vista de la seguridad, la Stareer 5 Lit reafirma su posición como pionera al presentar el Sistema de Control de Tracción (TCS), convirtiéndola en la primera bicicleta eléctrica en Indonesia equipada con esta característica. Este sistema funciona para mantener una tracción óptima de las ruedas y reducir el riesgo de resbalones, especialmente cuando se conduce sobre superficies resbaladizas.

Lea también: Bahlil asegura que no habrá aumento en las tarifas eléctricas en 2026



La seguridad se refuerza aún más mediante el uso de frenos de disco doble con un diámetro de 220 mm en la parte delantera y trasera. La comodidad y la funcionalidad son una parte integral del carácter de Stareer 5 Lit. El asiento de espuma viscoelástica de 600 mm de largo está diseñado para proporcionar el máximo confort, tanto al conductor como a los pasajeros. Accesorios adicionales en forma de respaldo también están disponibles en ventas por separado para garantizar un confort perfecto.

El Stareer 5 Lit también ofrece una capacidad de almacenamiento debajo del asiento de 22 litros, lo que permite a los usuarios llevar más artículos sin sacrificar la comodidad o la estética del diseño. La apariencia que se asemeja a una motocicleta eléctrica hace que Stareer 5 Lit sea relevante para adolescentes, trabajadores activos y usuarios familiares.