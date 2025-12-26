Esta autopista obtiene un descuento navideño hasta el 10 de enero de 2026

Manado, EN VIVO – Buenas noticias para las personas que planean viajar durante las vacaciones de Navidad y Año Nuevo. Una de las secciones carretera de peaje en Indonesia ofrece un descuento arancelario válido hasta el 10 de enero de 2026.

Este descuento en la tarifa de peaje se otorga específicamente para el tramo de la autopista de peaje Manado-Bitung. Este programa de descuentos forma parte de la política de vacaciones de Navidad y Año Nuevo 2025/2026.

Según información oficial de Jasa Marga, citada por VIVA Otomotif el viernes 26 de diciembre de 2025, el descuento tarifario otorgado alcanza el 20 por ciento. Este descuento se aplica a todas las categorías de vehículos que circulen por esta autopista de peaje.

El período de descuento comienza el 22 de diciembre de 2025 a las 00:00 WITA. Este programa finalizará el 10 de enero de 2026 a las 24.00 WITA.

Los descuentos sólo se aplican a usuarios que realicen transacciones utilizando tarjetas de dinero electrónico. Los conductores también deben garantizar suficiente saldo en la tarjeta al realizar transacciones en los peajes.

La autopista de peaje Manado-Bitung es una de las rutas estratégicas en el norte de Sulawesi. Este tramo conecta la ciudad de Manado con la zona industrial y el puerto de Bitung.

Durante el período de descuento, las tarifas de peaje para los viajes de Manado a Airmadidi se vuelven más asequibles. Para los vehículos de clase I, la tasa después del descuento se registra en 10.800 IDR.

Mientras tanto, la tarifa de Manado a Kauditan para la clase I es de 20.400 IDR. El viaje de Manado a Danowudu cuesta 26.000 IDR después del descuento.

Para los automovilistas que continúan su viaje hasta Bitung, la tarifa de clase I es de 39.200 IDR. Esta tarifa es el precio después de un descuento del 20 por ciento.

Los descuentos también se aplican en la dirección opuesta, desde Bitung hasta Manado. La tarifa de clase I de Bitung a Manado se registra en 39.200 IDR después de los descuentos.

Para los vehículos de clase II a V las tarifas también se ajustan según la distancia recorrida. La tarifa varía dependiendo del origen y destino del viaje.

Los gestores de peajes recuerdan que no se aplican descuentos si el saldo de la tarjeta electrónica es insuficiente. Por ello, se recomienda a los usuarios que consulten su saldo antes de acceder a la autopista de peaje.

Se espera que este programa de descuentos ayude a facilitar el flujo de tráfico durante las largas vacaciones. También se espera que la reducción de tarifas reduzca los costos de viaje de las personas.