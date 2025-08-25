Yakarta, Viva – Solicitud mensaje instantáneo Esto debe estar en un teléfono inteligente (teléfono inteligente) o un teléfono Android y iPhone a partir del 1 de septiembre de 2025. Whatsapp desaparecer.

Esto es para reducir la dependencia del país de plataforma Tecnología extranjera. La aplicación de mensajería instantánea prevista es Máximoy el país que implementa a Rusia.

El Ministerio de Desarrollo y Comunicación digital requiere que todos los dispositivos electrónicos vendidos en el país de Bear White insten una plataforma desarrollada por el VK a partir del 1 de septiembre de 2025.

«Este paso es parte de nuestros esfuerzos para fortalecer la soberanía digital al reducir la dependencia de las plataformas de tecnología extranjera», según la dirección publicada en los sitios web del gobierno, como se cita en el sitio. Rusia hoyLunes 25 de agosto de 2025.

Max reemplaza a VK Messenger como una aplicación de mensajería instantánea que es el estándar en Rusia. Esta plataforma debe incluirse en la lista de programas preinstalados en todos los dispositivos electrónicos.

El mismo comando establece que Rustore, el mercado de aplicaciones de mensajes instantáneos nacionales rusos, también debe preinstalarse en el dispositivo que ejecuta iOS Apple en el iPhone e Hyperos Huawei, ampliando el mandato anterior de Android.

Max se introdujo por primera vez en marzo de 2025 y fue desarrollado por VK con el apoyo del Ministerio de Desarrollo y Comunicación Digital.

Esta plataforma está diseñada como un servicio multifuncional similar a WeChat de China. Además de las características de mensajería instantánea, como llamadas, videos y compartir archivos de hasta 4GB, se espera que Max esté conectado al portal de servicios gubernamentales y la plataforma de educación SPERFERM.

Los funcionarios rusos afirman que esta plataforma también permitirá la comunicación con las agencias gubernamentales y la transferencia de dinero.

Esta decisión se tomó después de una disputa recurrente entre Moscú y una plataforma de mensajes instantáneos extranjeros. Tanto whatsapp como Telegrama acusado de negarse a cumplir con las leyes de datos locales cuando se trabaja con instituciones extranjeras.

A principios de este mes, el supervisor de medios Roskomnadzor bloqueó algunas de las llamadas de voz de las dos plataformas, con la razón de su uso en los esfuerzos de fraude, extorsión y reclutamiento para el sabotaje y las actividades terroristas.

Las instalaciones obligatorias de Max y Rustore son parte de una tendencia más amplia para reemplazar el software hecho en el extranjero con soluciones nacionales.

Desde la escalada del conflicto de Ucrania en 2022, cuando las empresas como Microsoft se retiran de Rusia, los funcionarios argumentan que la dependencia de los proveedores extranjeros en los que no se puede confiar no es segura.

Además de Max y Rustore, Rusia ha promovido los sistemas Astra y Red OS basados ​​en Linux para reemplazar Windows, y desarrollar los sistemas de tarjetas de pago MIR como una visa alternativa y MasterCard.