Esta aerolínea gigante despegará a 4.000 empleados hasta 2030, el uso de IA se impulsa para un gato de ganancias

Yakarta, Viva – Alemania, Lufthansa Grupo, anunció un gran plan para cortar 4,000 trabajar Hasta 2030. Este paso se tomó con la ayuda de la tecnología de inteligencia artificial (IA), digitalización y consolidación entre trabajos aerolínea miembro.

Aunque la demanda actual de viajes aéreos sigue siendo fuerte y se estima que las ganancias aumentarán en los próximos años, este paso aún se está tomando.

Lanzando desde la Sra. Post, miércoles 1 de octubre de 2025, la mayor parte de esta poda ocurrirá en Alemania, y la compañía enfatiza que el enfoque está en posiciones administrativas, no en operaciones.

Lufthansa explicó que su partido estaba profundizando la integración entre las aerolíneas y revisó qué actividades ya no eran necesarias en el futuro, por ejemplo, debido a la duplicación del trabajo.



Lufthansa Airlines después de ataques terroristas en Mogadiscio, Somalia.

Lufthansa Group consta de la aerolínea más grande de Alemania, Lufthansa y Austria Airlines, Suiza, Bruselas Airlines y otros. La compañía afirma que los cambios en profundidad traídos por la digitalización y la inteligencia artificial aumentarán la eficiencia en todas las áreas y actividades de negocios.

Este plan estratégico se anunció durante una presentación para inversores y analistas en Munich. Lufthansa vio la demanda de viajes aéreos fuertes, a pesar de que la oferta de vuelo era limitada porque la cadena de suministro aeronave y máquinas limitadas.

Esta situación crea un mercado estricto, mantiene el avión lleno y aumenta los ingresos. Lufthansa Group también estima «un aumento significativo en la rentabilidad» al final de esta década.

La compañía prepara lo que se llama la modernización de la flota más grande en su historia, con más de 230 aviones nuevos hasta 2030, incluidos 100 aviones de larga distancia.

Como grupo de aviación global, Lufthansa también incluye aerolíneas de redes, eurowings punto a punto y otras compañías de servicios. En 2024, Lufthansa tenía 101,709 empleados y generó un ingreso de 37.6 mil millones de euros o equivalente a RP627 billones.

La oficina central está registrada en Colonia, Alemania, mientras que las oficinas ejecutivas y operativas están en Frankfurt.

Este paso muestra que Lufthansa se enfoca no solo en la demanda actual del mercado, sino también en la transformación a largo plazo a través de la digitalización y la rentabilidad, aunque para los empleados este paso significa enfrentar un desafío significativo y la amenaza de perder empleos.