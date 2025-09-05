Esquema de financiamiento de Godok, Kadin está listo para ayudar al desarrollo de los Kopdes rojos y blancos

Yakarta, Viva – Presidente del Kadin indonesio, Anindya Bakrie dijo, en este momento su grupo se estaba preparando esquema de financiamiento Para apoyar el desarrollo de la cooperativa de la aldea roja y blanca (Kopdes), para fortalecer la economía del pueblo.

Hizo hincapié en el Mandato de la Ley No. 1 de 1987 sobre la Cámara de Comercio e Industria, se enfatiza que Kadin no solo alberga a las compañías SOE y al sector privado, sino también a las cooperativas y a las MIPYME.

Por lo tanto, Anindya confirma que Kopdes rojos y blancos También se convirtió en una preocupación especial para Kadin Indonesia.

«Hace aproximadamente un mes habíamos realizado una reunión de coordinación cooperativa y preparamos un esquema que podría apoyar la cooperativa de la aldea roja y blanca», Rich Anindya, citado el viernes 5 de septiembre de 2025.

Anindya Bakrie Foto : [Mohammad Yudha Prasetya]

Sin embargo, Anindya dijo que el financiamiento para los Kopdes rojos y blancos aún depende de la política gubernamental.

«Pero en general, 80 mil cooperativas de la aldea, por ejemplo, se llevan a cabo bien, y el modelo de negocio de la carretera, puede mover la economía», dijo.

Para obtener información, el gobierno ha apuntado a 15 mil kopdes rojos y blancos para estar totalmente operativos en agosto de 2025.

Esto es parte de un gran plan para operar 80 mil cooperativas de la aldea en Indonesia en noviembre de 2025.