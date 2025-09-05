Esquema de financiamiento de Godok, Kadin está listo para ayudar al desarrollo de los Kopdes rojos y blancos

Viernes 5 de septiembre de 2025 – 07:00 Wib
Yakarta, Viva – Presidente del Kadin indonesio, Anindya Bakrie dijo, en este momento su grupo se estaba preparando esquema de financiamiento Para apoyar el desarrollo de la cooperativa de la aldea roja y blanca (Kopdes), para fortalecer la economía del pueblo.
Hizo hincapié en el Mandato de la Ley No. 1 de 1987 sobre la Cámara de Comercio e Industria, se enfatiza que Kadin no solo alberga a las compañías SOE y al sector privado, sino también a las cooperativas y a las MIPYME.
Por lo tanto, Anindya confirma que Kopdes rojos y blancos También se convirtió en una preocupación especial para Kadin Indonesia.
«Hace aproximadamente un mes habíamos realizado una reunión de coordinación cooperativa y preparamos un esquema que podría apoyar la cooperativa de la aldea roja y blanca», Rich Anindya, citado el viernes 5 de septiembre de 2025.
Sin embargo, Anindya dijo que el financiamiento para los Kopdes rojos y blancos aún depende de la política gubernamental.
«Pero en general, 80 mil cooperativas de la aldea, por ejemplo, se llevan a cabo bien, y el modelo de negocio de la carretera, puede mover la economía», dijo.
Para obtener información, el gobierno ha apuntado a 15 mil kopdes rojos y blancos para estar totalmente operativos en agosto de 2025.
Esto es parte de un gran plan para operar 80 mil cooperativas de la aldea en Indonesia en noviembre de 2025.
Ayuda a prevenir despidos y desempleo, Kadin Genjot Empleo en varias nuevas industrias
Anindya enfatizó que los esfuerzos para crear nuevos empleos en la nueva industria también fueron uno de los focos de Kadin Indonesia.
4 de septiembre de 2025