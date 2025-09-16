‘Esposa Swap: Real Housewives’ Trailer: Bravo Stars Switch Families

En una mashup de reality shows, cuatro bravosas cambiarán a las familias en el programa de experimentos sociales «Swap de esposa: la edición Real Housewives«Debutando sobre Bravo el 14 de octubre a las 9 pm

Las cuatro «amas de casa» que entrarán en la casa de otra mujer son Angie Katsanevas («Real Housewives of Salt Lake City»), Emily Simpson («Condado de Orange»), Melissa Gorga («Nueva Jersey») y la Dra. Wendy Osefo («Potomac»).

Basado en el formato de televisión de realidad global «Swap de esposa», el programa de cuatro episodios seguirá a cuatro «amas de casa» mientras «navegan cambiando sus comodidades y lujos cotidianos para sumergirse completamente en una experiencia familiar muy diferente», según la logline.

«A través de conflictos inesperados, momentos reveladores y avances emocionales, el viaje desafía todo lo que pensaron que sabían sobre sí mismos y del mundo que los rodeaba», continúa la descripción. «A través de este proceso, las amas de casa reales se cuestionarán si pueden apreciar las vidas que dejaron atrás y, por el contrario, el esposas reales cuestionará si las vidas aspiracionales que se muestran en los reality shows son realmente tan glamorosos como parecen «.

Los episodios se lanzarán semanalmente, y cada uno se centra en una dinámica familiar diferente. «Esposa Swap: The Real Housewives Edition» es producida por Truly Original (una compañía de América Banijay) con Steven Weinstock, Glenda Hersh, Lauren Eskelin, Jamie Jakimo, Lorraine Lawson, Jennifer Lane y Rebecca Hertz que se desempeñan como productores ejecutivos. Brian Appel y Chris Wereski son coproductores ejecutivos.

Lea las descripciones del episodio de Bravo a continuación.

«Sobregado y poco preparado» (14 de octubre a las 9 pm ET/PT)

«The Real Housewives of Salt Lake City» Angie Katsanevas, a quien ama las marcas, la belleza y la microgestión de su familia, cambia las vivas con un granjero fuera de la red y el ex Mormón Lindsay Flake, cuya familia vive sin electricidad, agua corriente y reglas. ¿Angie sobrevivirá sin sus queridos artículos materialistas? ¿Puede Lindsay enseñar a los katsanevas a valorar la naturaleza sobre el lujo?

«Todo es hurón en el amor y la guerra» (21 de octubre a las 9 pm ET/PT)

«The Real Housewives of Potomac», la Dra. Wendy Osefo, quien dirige su ocupado hogar de Maryland priorizando reglas estrictas, un horario apretado y una educación a la vanguardia, intercambia vidas con la floridia de espíritu libre, Alethea Shapiro, que prioriza la diversión, la independencia, absolutamente ninguna regla y … hurones. ¿Podrá el Dr. Wendy encontrar el equilibrio entre estructura y diversión? ¿Puede Alethea traer un poco más de espontaneidad a la familia Osefo?

«Demasiado genial para Gabugool «(28 de octubre a las 9 pm ET/PT)

«The Real Housewives of New Jersey» Melissa Gorga, una matriarca familiar que se enorgullece de su salsa dominical, valores y organizaciones familiares fuertes, cambia con la vida desorganizada vegana y doble holandés Michelle Clark. ¿Michelle tomará una página del estilo de vida perfeccionista de Melissa? ¿Puede Melissa implementar con éxito sus valores y estructura tradicionales en esta familia?

«Daddy deberes contra papá que no «(4 de noviembre a las 9 pm ET/PT)

«The Real Housewives of Orange County’s» Emily Simpson intercambia su matrimonio moderno con el padre Do-It-All Shane por un matrimonio de la vieja escuela con el padre sin duda Erik Svensson. Cuando Caley Svensson experimenta una nueva vida relajada en el OC, trata de descifrar la dura caparazón de la hija de Emily, Annabelle, y ayuda a la familia a implementar más tiempo en familia. Emily intenta implementar el trabajo en equipo y la estructura donde se da cuenta de lo bueno que lo tiene en casa.

Mire el trailer de «Wife Swap: The Real Housewives Edition» a continuación.