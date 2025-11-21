Esposa legítima revela el verdadero carácter de Habib Bahar, ¡muy diferente en el púlpito y en casa!

Jacarta – Esposa Habib Bahar bin smith, Fadlun Faisal Balghoitsestá de vuelta en el centro de atención pública después de explicar abiertamente por qué a menudo se la llama la figura más querida por su marido.

A través de una conversación en profundidad en el podcast dr. Richard Lee, Fadlun ofrece una imagen clara de su vida doméstica que rara vez es conocida por el público. ¡Vamos, desplázate más!

Hasta ahora, la figura de Habib Bahar se ha asociado a menudo con un carácter firme y franco en el púlpito de la da’wah. Sin embargo, Fadlun destacó que su marido tiene un lado diferente cuando está en el entorno familiar.

Descartó la opinión pública de que su marido era visto a menudo como una persona grosera.

«Mucha gente piensa que Habib es grosero. Aunque sólo sea en el púlpito. En casa, Habib es muy bueno», dijo Fadlun Faisal Balghoits, citado el viernes 21 de noviembre de 2025.

Esta declaración inmediatamente llamó la atención, considerando que Habib Bahar es una figura pública que a menudo se roba la atención debido a su estilo franco de hablar.

Según Fadlun, esta imagen no refleja la verdadera personalidad del marido cuando está detrás de la puerta de la casa.

En la misma ocasión, Fadlun contó el comienzo de su viaje amoroso con Habib Bahar. Sospechaba que la razón por la que su marido la amaba tanto era porque habían estado juntos desde tiempos difíciles.

«Tal vez porque viví con Habib desde cero. Nuestro viaje empezó de la nada», dijo.

Fadlun recuerda la época en que vivían en el área de Bintaro, mucho antes de que la predicación de Habib Bahar fuera ampliamente conocida por el público.

En ese momento, la economía de la familia aún no era estable y las actividades de da’wah se llevaban a cabo de aldea en aldea.

«La situación de Habib no era como es ahora. Su predicación todavía viajaba por el pueblo. Vivíamos en una sencilla casa de vecinos», recuerda.

La lealtad de Fadlun se pone a prueba nuevamente cuando su marido enfrenta problemas legales. Sin embargo, enfatizó que nunca había considerado dejar Habib Bahar.

«Incluso cuando mi marido entraba y salía de prisión, yo seguía allí. Lo acompañé hasta Nusa Kambangan. Gracias a Dios, Alá me dio la fuerza para permanecer a mi lado», dijo.

En medio de la atención pública hacia su hogar, una antigua confesión de Habib Bahar se ha vuelto viral nuevamente en las redes sociales. En un vídeo que circula, Habib Bahar enfatizó que su corazón era sólo para Fadlun.