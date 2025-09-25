Esposa hijab ousmane Dembele, Mees Hilgers sorpresa de fútbol holandés

Yakarta, Viva – Noticias sobre Rima edboucheEsposa de hijab Ousmane Dembele quien acaba de ganar Ballón D o 2025 se vuelve apurado lector Viva Sport Durante el miércoles 24 de septiembre de 2025.

Otra noticia es sobre el defensor Equipo nacional indonesio, Mees Hilgers El apoyo de la Asociación de Jugadores de Fútbol Profesional Holandés (VVC) se relacionó con la situación actual con el FC Twente.

Estas son cinco de las noticias más populares en el canal Sport resumido por Viva Round Up:

5. Se sienten cada vez más los dobles raseros de la UEFA y la FIFA, Israel solo está confundido, ¿cómo es que no son castigados?

La Federación de Fútbol Israelí (IFA) afirmó estar sorprendida por la UEFA y la FIFA sanciones no impuestas Aunque Israel estuvo involucrado en un ataque contra Gaza.

El jefe de la comunicación de Ifa, Shlomi Barzel, incluso lo llamó un milagro. «Me sorprendió [Israel] Sigue siendo parte del torneo internacional. En muchos sentidos, este es un milagro «, dijo Barzel por The Times of Israel

4. Solo 30 mil, Arabia Saudita vs boletos de partido para el equipo nacional indonesio se agotó inmediatamente



Indonesia vs Arabia Saudita en el partido de clasificación de la Copa Mundial de 2026

El equipo nacional de Indonesia se está preparando para enfrentar dos partidos cruciales en la cuarta fase de los clasificatorios de la Copa Mundial de la Zona Asiática 2026. El equipo de Garuda se enfrentará a Arabia Saudita el 9 de octubre de 2025, luego desafiará a Irak el 12 de octubre de 2025. Ambos partidos tuvieron lugar en el King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah.

Antes del duelo caliente, el comité organizador había comenzado a vender boletos. Que hace una escena, precio El boleto más barato solo tiene un precio 6.95 riyals o alrededor de Rp30,900.

3. El Arsenal fue golpeado por malas noticias de Noni Hikeke



Jugador del Arsenal Noni Hikeke

El Arsenal recibió malas noticias después de su extremo, Noni Hikeke confirmado ausente por unos dos meses debido a una lesión en la rodilla. Basado en el informe atlético el martes, el jugador de 23 años experimentó problemas durante un empate 1-1 contra Manchester City en la Liga Inglesa el domingo (21/9).

2. El defensor del equipo nacional indonesio, Mees Hilgers, echó un vistazo al fútbol holandés, la asociación de jugadores para intervenir FC Twente

Defensor del Equipo Nacional Indonesio, Mees Hilgers Obtenga el apoyo de la Asociación de jugadores de fútbol Profesional holandés (VVC) relacionado con la situación actual con FC Twente. La liga holandesa o Eredivisie han subido la séptima semana. Sin embargo, Hilgers ni siquiera ha sido revelado por el FC Twente esta temporada.

1. Logra Ballon d’Or 2025, la figura de la esposa del hijab ousmane Dembele que es misterioso en el centro de atención



Ousmane Dembele y su esposa Rima Edbouche

El éxito de Ousmane Dembele ganó el título del Balón D o 2025 en Théâtre du Châtelet, París, la hora local del lunes (9/22), se convirtió en el mejor momento de la carrera del atacante. Sin embargo, el centro de atención público no solo está en el trofeo de oro que ahora está en su mano, sino también En su misteriosa esposaRima Edbouche, quien ha sido una fiel partidaria detrás de escena.