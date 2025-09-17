¡Esposa e hijos BUMN KACAB BANK, que son secuestrados, pidiendo protección de LPSK!

Yakarta, Viva – La tragedia del secuestro sádico que mató a la cabeza del sub -branch (kacab), uno de los bancos estatales, Mohamad Ilham Pradipta (37), continuó dejando un dolor profundo. Ahora, su familia se vio obligada a buscar protección legal.

Instituto de protección de testigos y Víctima (Lpsk) reveló que la esposa y los dos hijos del difunto Ilham presentaron oficialmente una solicitud de protección. Se tomó el movimiento para anticipar la posibilidad de amenazas que podrían haber surgido junto con el rodamiento de este gran caso.

«Por separado, con un asesor legal diferente, hay dos sospechar El que presentó a JC «, dijo el vicepresidente de LPSK, Susilaningtias, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Video segundos del banco Bumn Kacab, MIP secuestrado

Según Susilaningtias, aunque no existe una amenaza real, LPSK todavía evalúa que esta presentación es importante como parte de la mitigación de riesgos. «LPSK realizará una revisión y se reunirá con los dos sospechosos (solicitantes) en el Centro de Detención de la Policía Metropolitana de Yakarta», dijo.

Para tener en cuenta, la muerte de Mohamad Ilham Pradipta se reveló a partir de las grabaciones de la cámara de CCTV que grabaron víctimas transportadas por la fuerza por varias personas. En ese momento, la víctima se reunía con una Lotte al por mayor fuera de línea en Lotte Wholesale Pasar Rebo, el 20 de agosto de 2025.

El cuerpo de la víctima fue encontrado al día siguiente el 21 de agosto de 2025. Su cuerpo estaba en Kampung Karangsambung, aldea de Nagasari, distrito de Serang Baru, Bekasi Regency. Cuando se encontraba, su cuerpo estaba trágico con las manos y los pies atados, los ojos estaban pegados.

La policía regional de Metro Jaya hasta ahora arrestó a 15 personas que supuestamente estaban involucradas en la acción atroz. Mientras tanto, todavía hay un perpetrador en general. Se sabe que los perpetradores que todavía están en general tienen las iniciales, por ejemplo.

En este caso, también hubo dos tni prajruit del destacamento de la sede de Kopassus involucrado. Son Sargento Head (SERKA) N y Coopral Two (Kopda) FH. Ambos se convirtieron en sospechosos y habían sido detenidos por Pomdam Jaya.