Esposa del futuro, que representa a Indonesia en Oscar 2026

Yakarta, Viva – La industria del cine en el país nuevamente registra un logro orgulloso. La película titulada Doloroso: Esposa del futuro, elegida oficialmente como representantes indonesios para competir en los prestigiosos premios del mundo, Oscar 2026.

El trabajo del director Yandy Laurens se incluye en la categoría de Mejor Feat Film en los 98 ° Premios de la Academia. La decisión fue anunciada directamente por la productora de historias de películas a través de cargas en su cuenta oficial de Instagram. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

En la carga, la historia de las películas expresó gratitud y gratitud por la gran oportunidad alcanzada por esta película.

«Tarde: esposa del futuro fue elegida como representante de cine de Indonesia para el mejor largometraje internacional Oscar 2026. Estamos conmovidos y agradecidos, gracias por el Comité de Selección de Indonesia de Oscar que ha elegido película de la tarde Como representantes indonesios en los Premios de la Academia «, escribió la historia de las películas, citada el miércoles 10 de septiembre de 2025.

No solo eso, también pidieron oraciones y apoyo del público para que el viaje de esta película en la escena internacional fuera sin problemas.

«A través de la misma carga, las historias de películas también solicitan apoyo y oraciones para que el viaje de la tarde: la esposa del futuro pueda ser suave hasta el futuro», continuó la declaración.

El nombramiento de la película fue tomado en la reunión plenaria del Comité de Selección de Oscar de Indonesia el lunes 8 de septiembre de 2025. En una declaración escrita, el comité cree que la participación de la tarde: las esposas del futuro fortalecerán aún más la posición de la película indonesia a los ojos del mundo.

La historia de la propia participación de Indonesia en el evento Oscar comenzó en 1987. Hasta ahora, se han enviado 27 películas, incluidas la tarde: esposa del futuro. Aunque nunca ha penetrado en la lista de nominación, se mantiene el optimismo para que algún día las películas indonesias realmente puedan triunfar en la etapa de los Oscar.

Perfil corto de la película

TARDE: La esposa del futuro es una película de drama romántico con un toque de ciencia ficción. La historia se centra en la relación entre dos personajes principales, la tarde (Sheila Dara) y Jonathan (Dion Wiyoko), que se reúne a través de un flujo de tiempo único. Los elementos de fantasía combinados con historias emocionales hacen que esta película se vea diferente en comparación con las películas de drama romántico en general.

La película fue conocida originalmente a través de la serie web titulada Sore, que se emitió en 2017 y recibió una respuesta positiva del público joven. El éxito de la serie se convirtió en una película de pantalla panorámica que finalmente se emitió en los teatros indonesios.

Logro y aprecio

Cuando se reveló, la tarde: las esposas del futuro lograron llamar la atención de la audiencia con la adquisición de un sólido número de espectadores. Además, esta película también recibió elogios por la historia original de la historia, la hermosa cinematografía y dirigiendo a Yandy Laurens, que constantemente presentó una narrativa conmovedora.

Con una capital de apreciación positiva en el país, más el apoyo del Comité de Selección de Oscar de Indonesia, esta película se considera factible para representar a Indonesia en la competencia internacional.