Esposa del futuro ‘para los Oscar

Indonesia ha seleccionado «Yandy Laurens»Dolorido: esposa del futuro«Como su entrada para la mejor categoría de película internacional en el 98 Premios de la Academia.

El romántico drama de ciencia ficción, producido por Cerita Films y protagonizada por Sheila Dara Aisha y Dion Wiyoko, fue confirmado como la sumisión del país por el Comité de Selección de Oscar Indonesia después de una reunión plenaria.

Basado en la serie web 2017 de Laurens, la función sigue a Jonathan (Wiyoko), un fotógrafo que vive en Croacia, cuya vida se ve interrumpida cuando una mujer llamada Sore (Dara) llega del futuro que dice ser su esposa. Ella lleva una misión para alterar el destino de Jonathan, desencadenando una historia que se entrelaza pasada, presente y futuro, con altas apuestas emocionales mientras la pareja enfrenta las consecuencias de sus elecciones.

El Comité de Selección de Oscar de Indonesia es convocada anualmente por la Asociación de Productores de Cine Indonesia (APROFI) y validada por la Academia para elegir una película para su consideración. El comité dijo en un comunicado que la inclusión de la película subraya la creciente ambición del cine de Indonesia de fortalecer su presencia en el escenario global.

Indonesia ha presentado películas desde 1987, pero aún no ha conseguido una nominación en la categoría, anteriormente conocida como Mejor película de idiomas extranjeros. «Dolor: esposa del futuro» marca la 27ª sumisión de la nación. Las selecciones recientes incluyen «Impetígore» de Joko Anwar (2020), «Yuni» de Kamila Andini (2021), «Hogar Missing» de Bene Dion (2022), «Autobiografía» de Makbul Mubarak (2023) y «Mujeres de Rote Island» (2024).

La lista de Oscar International se anunciará el 16 de diciembre y los finales cinco nominados se anunciarán el 22 de enero.