Esposa atropellada por un coche, Fiersa Besari reacia a perdonar al agresor

Jacarta – Incidente que le pasó a la esposa Fiersa Besari dejando profundas heridas físicas y emocionales al músico. Aqia, la esposa de Fiersa, fue víctima de un accidente cuando se disponía a irse de vacaciones a Yogyakarta. El incidente ocurrió en el área de la estación Gambir, en el centro de Yakarta, y trastornó los planes de vacaciones de su familia.

A través de una subida a Instagram del sábado 3 de enero de 2026, Fiersa describió los tensos momentos en los que su esposa fue atropellada por un auto mientras sacaba una maleta de la cajuela del vehículo. Aqia incluso fue aplastada entre dos coches debido a la negligencia de otro conductor. Desplázate para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Aqia y Ubay, que sacaban las maletas del maletero, fueron golpeados por detrás y los aplastaron entre los coches. Ubay pudo escapar hacia un lado. Aqia no pudo. Ya gritando de dolor, el conductor del coche, que aparentemente sintió que estaba en R, movió el coche hacia adelante de nuevo, provocando que Aqia fuera aplastada aún más», escribió Fiersa en Instagram Story, citado el domingo 4 de enero de 2026.

El enojo de Fiersa aumentó al enterarse de la respuesta del conductor que atropelló a su esposa. Según él, el anciano perpetrador en realidad subestimó la condición de Aqia, que estaba sufriendo.

«Cuando salió el conductor, resultó que los hombres tenían entre 60 y 70 años (no aptos para conducir). Mi primera reacción fue estar muy enojado. Pero me enojé aún más cuando este hombre menospreció la condición diciendo que probablemente tenía un esguince. Luego quiso dar 200 mil por la paz. Exploté», continuó.

Sin quedarse callado, Fiersa llevó inmediatamente a su esposa al hospital más cercano tras realizar una denuncia en la comisaría. Los resultados del examen médico confirmaron que Aqia no sufrió lesiones graves, aunque todavía se sentía un traumatismo en los músculos.

«Gracias a Dios, los resultados de las radiografías mostraron que no había grietas ni fracturas. Por lo tanto, no hay necesidad de hospitalización ni cirugía. En tan solo unos días, es probable que haya hinchazón debido al traumatismo en los músculos», explicó.

Aunque finalmente se retiró la denuncia porque el proceso judicial se consideró largo, el conductor del accidente recibió una multa y su STNK fue detenido. Sin embargo, para Fiersa, este acuerdo administrativo no borró inmediatamente sus sentimientos de decepción y enfado.

El cantante de Piggy Bank Rindu enfatizó que aún no puede disculparse con el perpetrador que hirió a su esposa y arruinó sus vacaciones familiares.