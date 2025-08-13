Esports y colaboración musical en PUBG Mobile x Bernadya

Viva – Mundo deportes electrónicos nuevamente agitado por la colaboración creativa. PUBG Mobile Lanzado oficialmente Desesperado Elegance Set es un pico de trabajo con un joven cantante talentoso.

El mundo de los deportes electrónicos fue nuevamente sacudido por la colaboración creativa. PUBG Mobile lanzó oficialmente la elegancia de Bernadya como el pico de cooperación con los talentosos jóvenes cantantes Bernadya. Este disfraz exclusivo está disponible de forma gratuita en el juego del 11 al 31 de agosto de 2025.

Esta colaboración no es solo un truco cosmético. Desde que comenzó en mayo de 2025, la serie de eventos logró conectar dos comunidades importantes: amantes de la música y jugadores móviles de PUBG, incluidos los fanáticos de las competiciones de deportes electrónicos en Indonesia.

Los jugadores pueden reclamar la elegancia de Bernadya sin costo, ambos son jugadores profesionales, contenido de creadores o jugadores casuales. Este disfraz incluso se inspiró en una de las ropa de concierto de Bernadya, dando un toque único en la arena de batalla.

Con este elemento, los jugadores pueden parecer elegantes en los torneos comunitarios a los scrim profesional, demostrar que la personalización del personaje también es parte de la cultura moderna de los deportes electrónicos.

Esta colaboración también animó el ecosistema fuera de línea. PUBG Mobile se convirtió en el principal patrocinador de la serie de conciertos de Bernadya titulado The Closing Round: Afortunadamente, que se celebró en Yakarta, Kinabalu y Kuala Lumpur.

La icónica mascota de Lone Survivor está presente en cada concierto, no solo los fanáticos de la música entretenidos, sino también un símbolo de la presencia de PUBG Mobile como uno de los juegos de deportes electrónicos más populares en el sudeste asiático.

«Esta es mi primera experiencia en colaboración con juegos en línea, y estoy muy feliz porque puedo colaborar con el juego que jugué desde que estaba en la escuela secundaria», dijo Bernadya.

Esta declaración confirma su proximidad a la cultura de los juegos, que también es un imán para los fanáticos de los deportes electrónicos móviles PUBG en Indonesia.

Adi Eka Putra, gerente de proyectos de PUBG Mobileindonesia, enfatizó que esta cooperación era parte de la estrategia de marca para continuar siendo relevante en el mundo de los deportes electrónicos.

«Esta colaboración no se trata solo de presentar contenido único en el juego, sino también construir conexiones que estén más cerca de nuestra comunidad a través de conciertos y diversas actividades fuera de línea», dijo.

Con esta estrategia, PUBG Mobile espera que la participación del jugador no solo se mantenga en el dominio competitivo como PMPL o PMGC, sino también a través de actividades cruzadas que tocan varias capas de fanáticos.

PUBG Mobile no es solo esta vez combinando eSports con la cultura pop. Anteriormente, este juego había colaborado con éxito con Attack On Titan y Transformers, presentando contenido exclusivo que también fue utilizado por jugadores en los deportes electrónicos internacionales.

Este paso demuestra que la innovación de contenido no solo embellece la apariencia del juego, sino que también puede ser la identidad del equipo y los jugadores en la etapa competitiva.