Esports Indonesia que ingresa a una nueva era de colaboración cruzada de la industria

VIVA – Deportes electrónicos Indonesia nuevamente recibió un aliento positivo. Coincidiendo con el Día Nacional del Juego, Unipin lanzó la campaña «Programa local orgulloso: Cross -Industry for the Country» que lleva el espíritu de colaboración entre las industrias para fortalecer la posición de los juegos locales, incluido su dominio competitivo.

Esta iniciativa recibió el apoyo directo del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, y reunió dos sectores que anteriormente rara vez se cruzaban: el juego y la industria culinaria.

Pero no solo eso: este programa también toca el lado importante del ecosistema de deportes electrónicos: fortalecer los ecosistemas locales, la distribución de premios digitales y la promoción de juegos hechos por desarrolladores nacionales que merecen clase en la etapa de competencia.

A través de esta campaña, la experiencia de jugar ahora está directamente junto con el estilo de vida diario. A través de asociaciones con la marca F&B, los jugadores pueden obtener bonos como artículos exclusivos en el juego o recargas al comprar ciertos productos. Esto proporciona un valor agregado y fomenta la participación de la comunidad de deportes electrónicos de varios círculos, no se limita a los jugadores profesionales.

Los desarrolladores locales como Anantarupa Studios (desarrollador de juegos de Boma) a Lentera Nusantara y Gaco Games también están involucrados. La presencia de juegos locales en esta campaña no es solo para el consumo casual, sino también parte del ecosistema que puede desarrollarse para la competencia y los torneos.

El CEO de Unipin, Ashadi Ang, dijo que este movimiento también tenía la intención de fortalecer el papel de los ecosistemas digitales locales, incluido el sector de deportes electrónicos.

«Unipin quiere invitar a los actores de la industria creativa local a desarrollarse y expandirse. Hacer esta colaboración entre la industria como clave, tan orgullosa de jugar local no solo se convierte en un eslogan sino también en un compromiso compartido», dijo Ashadi.

En el desarrollo de deportes electrónicos, la accesibilidad al contenido y las recompensas es una clave importante. Esta iniciativa trató de responder eso, mientras expandía el alcance de los juegos locales a una comunidad más amplia, incluidos posibles nuevos jugadores y posibles fanáticos.

«A través de esta iniciativa, queremos demostrar que Unipin no solo está presente como proveedor de servicios, sino también como socio de crecimiento … listos para apoyar a los desarrolladores, editores y marcas nacionales no juegos para penetrar en el mercado global», agregó.

ESports no es solo una competencia, sino un ecosistema

La orgullosa campaña local refleja cómo los eSports ahora se ve como parte de una economía creativa más grande. Ya no se encuentra solo, sino que se convierte en un espacio colaborativo entre jugadores, desarrolladores, marcas y comunidades.

Este paso también está en línea con la tendencia de los deportes electrónicos globales, donde las marcas no endémicas (como F&B) comienzan a ingresar y participan activamente en el apoyo al desarrollo de juegos y la organización de eventos. La combinación de promociones creativas y recompensas digitales puede abrir el camino para competiciones locales más animadas, incluso ser un puente para un torneo nacional a escala.