ESPN y Bell Media adquieren derechos de ‘Origen’ de Fremantle

ESPN ha adquirido los derechos exclusivos de los Estados Unidos a las docuserías de Richard Brown y Tebogo Malope «Origen: The Story of the Basketball Africa League» antes de su estreno mundial en Toronto. Bell Media adquirió los derechos canadienses de la película. Fremantle maneja las ventas globales.

El «origen» de cuatro episodios narra un sueño se convirtió en realidad: la historia de cuando la Asociación Nacional de Baloncesto Americana (NBA) se comprometió a lanzar la Liga de Baloncesto de África (BAL), un campeonato con 12 equipos de toda el continente que representa a naciones como Kenia, Nigeria y Egipto.

El documental presenta entrevistas con figuras prominentes y partidarios abiertos del BAL, como el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, el ganador del Grammy y el ex jugador de Bal J. Cole, el cuatro veces campeón de la NBA Stephen Curry y el ex presidente de Toronto Raptors Masai Ujiri, a medida que narra la realización de una visión de décadas para el baloncesto de elite en África.

«Origin» es producido por el pasajero y Fremantle de Richard Brown. La serie es producida, escrita y codirigida por Richard Brown («True Detective», «Outlaw King») con otros productores ejecutivos, incluidos Masai Ujiri, Akin Omotoso («Rise»), Fisher Stevens («Beckham») y el codirector Tebogo Malope («Rise: The Siya Kolisi Story»). Los cuatro episodios siguen la temporada inaugural de Bal y los playoffs mientras exploran el potencial de la liga para transformar las oportunidades deportivas y socioeconómicas a gran escala en todo el continente.

Amadou Gallo Fall, presidente de la liga de baloncesto de África, dijo que los acuerdos de ventas con ESPN y Bell Media permitirán a los fanáticos de América del Norte obtener «una mirada detrás de escena en la temporada inaugural histórica de BAL y el impacto que la liga está teniendo en vidas, comunidades y economías en todo el continente».

Richard Brown enfatizó cómo se le otorgó al equipo cinematográfico «acceso notable» a «Chronicle no solo la temporada inaugural de la Liga de Baloncesto de África sino los viajes personales de los jugadores y entrenadores competidores, así como los visionarios que están construyendo algo histórico».

«Tener ESPN y Bell Media, dos de las plataformas más respetadas y de gran alcance de América del Norte, traer ‘origen’ al público es realmente emocionante», agregó el director. «Su creencia en esta serie asegura que esta serie tendrá la visibilidad y el impacto que esperamos; estas son historias de ambición, competencia, resiliencia y transformación».

Justin Stockman, vicepresidente de desarrollo y programación de contenido, Bell Media, destacó las fuertes conexiones de la serie con «figuras de baloncesto conocidas en Canadá y Toronto». «Sabemos que este documental atraerá al público de Crave y TSN que buscan contenido convincente, atractivo e inspirador».

«Origin» se estrenará el 8 de septiembre y será seguido por un panel de discusión con los cineastas, productores e invitados especiales, examinando el papel de la liga en el fomento de asociaciones transatlánticas y el desarrollo de talentos de baloncesto africano. Los oradores incluyen Brown, Ujiri, Gallo, MVP de la temporada inaugural de Bal Walter Hodge y el dos veces All-Star Noah de la NBA Joakim Noah.