ESPN Servicio de transmisión ilimitado: precio, regístrese en línea

ESPN oficialmente debutó su nueva plataforma de transmisión directa a consumo Jueves por la mañana. Si bien la red se ha unido durante décadas a los paquetes de televisión tradicionales, los fanáticos del deporte, por primera vez, podrán acceder a todo: ESPN, ESPN2, ESPNU, SECN, ACC Network, ESPNews, ESPN Deportes, ESPN en ABC, ESPN+, ESPN3, SECN+ y ACCNX, bajo una suscripción directa (y una aplicación personalizada también lanzada hoy).

La ambiciosa oferta bajo el nivel ilimitado tiene un precio competitivo en $ 29.99 por mes, trayendo 47,000 eventos en vivo impresionantes anualmente, más extensas características de demanda, productos básicos de estudio como «SportsCenter», «Primera toma», «perdón la interrupción», «College Gameday» y Premium Originals como «30 para 30» a los espectadores de los espectadores.

Este lanzamiento no se siente accidental: está programado estratégicamente para coincidir con el saque inicial de los altos puntos de la universidad y las temporadas de la NFL, el fútbol universitario, el voleibol, el hockey de campo y los playoffs de WNBA y PLL que se aproximan. La NBA y la NHL también están aumentando, mientras que los eventos de marquee UFC y WWE son grandes.

El nuevo servicio directo a consumo llevará la marca singular «ESPN», solidificando su identidad en la era de la transmisión. Junto con el nivel ilimitado está el plan selecto más básico que tiene un precio de $ 11.99 por mes, mientras que los suscriptores que miran una suite más completa pueden agrupar Disney+ y Hulu con el plan ilimitado ESPN en el lanzamiento por la misma tarifa de $ 29.99 durante los primeros 12 meses.

«Al pensar en el nombre, seguimos volviendo al hecho de que, en cada generación, ESPN es el nombre más confiable, amado y reconocido en los deportes, y que debemos mantenerlo simple y duplicarse sobre el poder de ESPN», dijo Jimmy Pitaro, presidente de ESPN, en un comunicado al anuncio de la nueva ofensiva a principios de este mes. «Nuestro enfoque directo para el nombre y el precio ayudará a los fanáticos a cortar el desorden y proporcionarles opciones convincentes para acceder a todo nuestro contenido dentro de la aplicación ESPN mejorada».

Para incentivar aún más a los primeros usuarios, la aplicación ESPN mejorada, ahora cargada de opciones de visión múltiple, estadísticas de juegos integradas, información de apuestas seleccionadas, vínculos de fantasía, características de comercio y un alimento personalizado de «SportsCenter para usted», estará disponible tanto para dirigir a suscriptores directos de consumo y a los usuarios tradicionales de pay -TTV. En resumen, ESPN está cambiando de un modelo centrado en el distribuidor a un modelo centrado en el consumidor, que ofrece caras familiares y espectáculos insignia a través de una interfaz más inteligente y más comprometida.

Quizás lo más revelador sea el gambito operativo que se hace eco de la ambición de ESPN: el 23 de agosto, solo dos días después del lanzamiento, los fanáticos podrán transmitir cinco juegos de pretemporada de la NFL fuera del mercado a través de la aplicación ESPN, ofreciendo un valor significativo para los primeros suscriptores. Juegos como Ravens en Washington, Bills en Tampa Bay y Chargers en San Francisco se irán en vivo, sujetos a restricciones de apagón, aún disponibles para aquellos con la suscripción ilimitada.

