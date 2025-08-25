ESPN predice una temporada de Bengals que podría redefinir a Joe Burrow

La temporada de la NFL está sobre nosotros y Bengals de Cincinnati Los fanáticos tienen su propio centro de atención fijado firmemente en Joe Burrow.

Proyecciones de las 100 mejores de ESPN para 2025 fueron lanzados el lunes, con Burrow Landing No. 5 en la lista de clasificaciones.

Al reunir sus clasificaciones, ESPN solicitó a 10 analistas y expertos de la NFL que evalúen el rendimiento esperado para la temporada que se avecina. Sus votos no se trataban de elogios pasados: eran predicciones con visión de futuro. El resultado? El nombre de Burrow se encuentra cerca de la cima.

Los analistas se sintieron atraídos por la combinación del veterinario de cinco años de fuerza del brazo, precisión y equilibrio bajo presión, junto con la capacidad única de estirar el campo mientras mantienen las defensas adivinando, una habilidad rara que podría hacer la temporada más peligrosa de 2025 Burrow hasta la fecha.

Por qué Year 6 se siente diferente

Después de terminar tercero en QBR la temporada pasada con 74.9, su mejor carrera, Burrow parece estar listo para mejorar aún más. Los analistas señalan que su porcentaje de finalización sobre la expectativa fue el segundo mejor en la liga, y los primeros informes del campamento de entrenamiento indican que está en ritmo como nunca antes.

«Burrow continúa ascendiendo cada temporada», escribió Ben Baby de ESPN. «En 2024, terminó tercero en QBR en 74.9, según ESPN Research, superando su máximo anterior del décimo en 2022. También terminó segundo en la liga en porcentaje de finalización sobre las expectativas, según las estadísticas de la próxima generación de la NFL. Si los primeros retornos son una indicación, está en una posición para tener su mejor temporada.» Esto es el mejor lanzamiento en los años «, dijo en julio en julio.

Estadística de firma: Burrow tiene 28 pases de touchdown de al menos 40 yardas, empatados con el Salón de la Fama, Peyton Manning y Norm Van Brocklin, por el segundo más por un jugador en sus primeras cinco temporadas en la historia de la NFL. Solo Johnny Unitas tenía más (29).

Proyección 2025: 4,647 yardas, 34 touchdown, 12 ints (50 acarreos, 199 yardas por tierra) «

Si bien Burrow ya dejó una gran impresión en el panorama del fútbol, ​​lo que ya ha hecho antes de la temporada regular ha impulsado su stock: jugar al máximo que ha tenido en la pretemporada de la NFL. Se ve tan agudo como siempre con sus pases -yendo 18 de 24 para 185 yardas y tres touchdowns (136.5 QBR) en dos breves apariciones.

Ranking de combustibles de reparto de Burrow

Los enfrentamientos de la AFC North están apilados con defensas de élite que no facilitarán la vida. El margen de error de los Bengals la temporada pasada fue delgada, y la expectativa en 2025 es establecer el ritmo contra los gustos de los Baltimore Ravens, los Pittsburgh Steelers y los Cleveland Browns.

El entrenador en jefe Zac Taylor ha enfatizado la importancia de comenzar fuerte y mantener el impulso.

Por supuesto, Burrow no funciona en el vacío. La ofensiva de los Bengals se ha vuelto más dinámica y equilibrada cada año. El exceso de estrellas Ja’marr Chase sigue siendo el objetivo superior claro, mientras que Tee Higgins y Andrei Iosivas proporcionan ventajas de profundidad y enfrentamiento.

Burrow está listo para jugar la temporada 2025-26 en sus propios términos.