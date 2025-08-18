ESPN no se transmitirá a Colin Kaepernick Docuseries de Lee de Lee

ESPN ya no aire Spike LeeDocuseries sobre el ex mariscal de campo de la NFL Colin Kaepernick.

«ESPN, Colin Kaepernick y Spike Lee han decidido colectivamente no proceder con este proyecto como resultado de ciertas diferencias creativas», dijo ESPN en un Declaración a Reuters. «A pesar de no alcanzar la finalidad, apreciamos todo el trabajo duro y la colaboración que entró en esta película».

Lee le dijo a Reuters el viernes que el documental no iba a ser lanzado. «No está saliendo. Eso es todo lo que puedo decir», dijo el director de «hacer lo correcto», dijo la publicación en un evento de alfombra roja en Beverly Hills, California. Pidió que elaborara, Lee dijo: «No puedo. Firmé una no divulgación. [agreement]. No puedo hablar de eso «.

Variedad se ha comunicado con ESPN para hacer comentarios.

El proyecto se anunció por primera vez en 2020 bajo Kaepernick’s trato de primer vistazo con Disney a través de su compañía de producción de Ra Vision Media. En 2022, Lee abordó las docuseriesque prometió «nuevas entrevistas extensas y un vasto archivo nunca antes visto para ayudar a Kaepernick a contar su historia desde su perspectiva».

Kaepernick jugó para los San Francisco 49ers desde 2011 hasta 2016, cuando encendió una tormenta de fuego de los medios después de que comenzó a arrodillarse durante el himno nacional para protestar contra la brutalidad policial y el racismo sistémico. En 2017, Kaepernick optó por su contrato con los 49ers y no fue firmado por otro equipo de la NFL. Presentó una queja contra la liga, alegando colusión entre los propietarios de equipos, que se estableció en privado en 2019. En los años posteriores a su retiro del fútbol profesional, Kaepernick giró al activismo a través de su organización sin fines de lucro conoce su campamento de derechos, así como entretenimiento y medios de comunicación. En 2021, co-creó y narró la serie limitada «Colin in Black and White», dramatizando su adolescencia, dirigida por Ava Duvernay.