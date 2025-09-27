ESPN identifica el «mayor problema» de los asaltantes esta temporada

El Raider de Las VegasS son 1-2, y ni la ofensiva ni la defensa han encontrado su paso. Sin embargo, la defensa al menos ha mostrado algunos destellos prometedores.

La defensa de los Raiders fue una de las mejores de la NFL en las primeras dos semanas, pero se estrelló de una manera importante en la Semana 3, dando 41 puntos contra el Comandantes de Washington. Un gran problema que enfrenta la defensa es que siguen llegando a los inicios lentos.

De hecho, Ryan McFadden de ESPN Cree que la defensa del primer semestre es el mayor problema que enfrenta a los Raiders en este momento.

«En las primeras mitades esta temporada, los Raiders son octavos peores en puntos permitidos (15.7 por juego) y el tercer peor en yardas totales permitidas (214 por juego)», escribió McFadden. «Los comandantes eligieron a los Raiders separados durante los primeros dos cuartos el domingo con 20 puntos y 259 yardas, incluidos 174 en el terreno.» Acabamos de jugar mejor «, dijo el ala defensiva de Las Vegas, Maxx Crosby, dijo».

La buena noticia es que es posiblemente más importante que la defensa sea buena en la segunda mitad, pero no ayuda a la ofensiva tener que jugar desde atrás.

La defensa del pase de los Raiders es un problema

Las expectativas no eran altas para la defensa de los Raiders en la temporada, y una gran razón para eso fue la falta de productos probados en la secundaria. Eric Stokes ha sido un jugador sólido, pero Kyu Blu Kelly ha comenzado a luchar.

McFadden detalló cómo la defensa del pase ha sido un problema en Las Vegas.

«Los oponentes han elegido bastante el esquinero de segundo año Kyu Blu Kelly», McFadden escribió. «Ha sido atacado a un máximo de un equipo 17 veces, permitiendo 10 atrapadas para 157 yardas y una calificación de pasador de 89.6. Renunció a tres atrapadas para 74 yardas contra el receptor abierto de los comandantes Terry McLaurin, incluida una captura de 56 yardas.

«Blu Kelly y el resto de la secundaria serán probados el domingo. El receptor abierto de los Bears, Roma Odunze, tiene 227 yardas y está empatado para la mayoría de las recepciones de touchdown en la liga con cuatro. El novato Luther Burden III tuvo 101 yardas y un touchdown en la victoria de la Semana 3 de Chicago sobre los Cowboys».

Maxx Crosby dibuja elogios

El único jugador en el que puede confiar en la defensa es el extremo defensivo Maxx Crosby. Todavía no ha tenido un gran juego, pero es solo cuestión de tiempo hasta que lo haga.

No ha recibido mucha ayuda esta temporada, lo que le dificulta obtener capturas. En dirección a la Semana 4, los Bears definitivamente están listos para él.

«Es un jugador único … al construir un plan, obviamente debes tener que conciencia de dónde está en todo momento», lleva el coordinador ofensivo. Declan Doyle dijo. «Es un jugador fenomenal. Juega con gran esfuerzo. Eso es lo más importante de él que aparece en la cinta. Es resbaladizo y solo tienes que tener una conciencia y en cada jugada, tienes que tener un plan sobre cómo vamos a manejarlo». –