ESPN hace una predicción emocionante sobre la temporada 2025 de Raiders

El Las Vegas Raiders No se esperaba que fuera genial la temporada pasada, pero tampoco se esperaba que solo ganaran cuatro juegos y seran uno de los peores equipos de la NFL. Antonio Pierce Estaba saliendo de un período de 5-4 como entrenador interino en jefe, por lo que había cierta esperanza de que el equipo se dirigiera en la dirección correcta.

En cambio, terminaron con solo cuatro victorias, lo que llevó a que Pierce fuera despedido. Los Raiders reemplazaron a los mariscales de campo Gardner Minshew y Aidan O’Connell con Geno Smith y reemplazó a Pierce con Pete Carroll. Podría decirse que ningún equipo mejoró más como mariscal de campo y entrenador en jefe.

Bill Barnwell de ESPN Enumeró cinco equipos que tienen más probabilidades de mejorar en 2025, e incluyó a los Raiders en la lista.

«¿Todo eso se suma a un comandante, se encuentra con el estilo de la postemporada? Probablemente no», escribió Barnwell. «Las preocupaciones que he planteado sobre los Raiders se llenan de malas selecciones de draft y oficios mal aconsejados durante las épocas de Jon Gruden y Josh McDaniels todavía se aplican, y la mayoría de esos jugadores ya no están en la lista. Los Raiders aún tienen a Maxx Crosby, e importaron muchos veteranos para comer en el lado defensivo de la pelota; pero si el Proyecto se convierte en el Proyecto de la Bola, lo que les otorgó a los Videntes a los Vínculos para que los veteranos sean Mucho.

«El mayor problema es el obstáculo por delante de los Raiders en el Oeste de la AFC, donde los Chiefs, Broncos y Chargers llegaron a la postemporada y todo el proyecto volverá a ser bueno. Los comandantes se beneficiaron de enfrentar el tercer calendario más fácil de la liga hace un año, yendo 11-1 contra los equipos que terminaron a perderse los playoffs. Las Vegas enfrentarán un corte más duro y que probablemente los siete de los casos de victorios se enfrentarán a los siete de los casos. Nuevamente, ¿quién pensó que los comandantes irían de 4-13 al juego de campeonato de la NFC?

¿Los Raiders serán un equipo de playoffs?

Los Raiders podrían ganar nueve juegos y perderse los playoffs, y aún así sería una gran mejora con respecto a la temporada pasada. El éxito en 2025 no contiene llegar a la postemporada.

Dicho esto, no es imposible que los Raiders puedan dar ese salto. Si bien la AFC West es difícil, es posible que los cuatro equipos lleguen a los playoffs. Las Vegas no tiene un horario difícil, y Carroll solo se perdió los playoffs en cuatro de 14 temporadas con el Seattle Seahawks. El cambio podría ser más rápido de lo que muchos esperan.

¿Qué podrían deshacer a los Raiders en 2025?

Los Raiders tienen un talento de alta gama y un cuerpo técnico muy fuerte, pero lo que podría deshacer su temporada 2025 es una falta de profundidad y talento en posiciones clave. El secundario es muy preocupante, y también lo es el receptor abierto.

La línea defensiva también es delgada. Los Raiders están a un par de lesiones clave de tener problemas de lista graves. El equipo tiene mucho potencial, pero es probable que encuentre más éxito en los años futuros cuando el gerente general John Spytek haya tenido más tiempo para construir la lista.