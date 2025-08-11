ESPN, Fox ofrece el paquete de deportes de transmisión con nuevos servicios

No puedes llamarlo Venu, Pero una nueva oferta de Disney’s ESPN Y Fox Corp. tiene como objetivo proporcionar parte del alcance de ese proyecto de transmisión que habría incluido ofertas deportivas de esas dos compañías, así como Warner Bros Discovery.

Disney y Fox planean ofrecer sus nuevos servicios de transmisión – Fox uno y ESPN – Como un paquete en una oferta que estará disponible el 2 de octubre y costará $ 39.99 al mes. Ambos de banda ancha de Fledging ofrecen debut como servicios independientes el 21 de agosto, con ESPN buscando $ 29.99 al mes y Fox cobrando $ 19.99 por mes. La fecha límite informó previamente la oferta agrupada.

Más por venir …