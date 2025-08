ESPN establece fecha de lanzamiento para el servicio de transmisión, con un precio de $ 30 mensual

Una nueva era para Disney‘s ESPN Vendrá en dos semanas: el gigante de los medios deportivos lanzará su nuevo servicio de transmisión independiente anunciado previamente el jueves 21 de agosto.

La fecha de lanzamiento está «cronometrada para un tramo de marquesina de programación deportiva en vivo en las plataformas ESPN», según la compañía. El debut de finales de verano coincide con el comienzo de las temporadas de fútbol americano universitario y de la NFL, el tenis abierto de US, el fútbol internacional, el fútbol universitario femenino, el voleibol, el hockey de campo y más, con el inicio de los playoffs de la WNBA, los playoffs de PLL y las temporadas de la NBA y la NHL, así como los eventos de UFC y WWE «a la vuelta de la esquina».

ESPN DTC’s unlimited plan will cost $29.99/month that gives fans access to all of ESPN’s linear networks — ESPN, ESPN2, ESPNU, SECN, ACCN, ESPNEWS, ESPN Deportes — in addition to ESPN on ABC, ESPN+, ESPN3, SECN+, and ACCNX, covering 47,000 live events each year, on-demand replays, studio shows, original programming, and more. Las opciones de agrupación para el plan Ilimited ESPN con Disney+ y Hulu incluyen una oferta especial en el lanzamiento por $ 29.99/mes durante los primeros 12 meses.

Los fanáticos del deporte también pueden optar por ESPN+, con un precio de $ 11.99/mes, que incluye más de 32,000 eventos en vivo anualmente.

Todos los suscriptores del plan ilimitado de ESPN, ya sea a través de ESPN DTC o un proveedor tradicional de televisión de pago, tendrán acceso en vivo y a pedido a todos los espectáculos de estudio líderes de ESPN, incluidos SportsCenter, Get Up, First Take, NFL Live, Pat McAfee Show, perdón por el Interrupción, la universidad de la universidad, NBA hoy, dentro del show de Eisen, más, más, más, más, un show de la universidad. 30 películas, ESPN Originales, repeticiones y más.

Según ESPN, la aplicación ESPN mejorada introducirá una experiencia de visualización más personalizada y dinámica para los fanáticos. Las nuevas características incluirán opciones actualizadas de View, estadísticas integradas de juegos, información de apuestas, deportes de fantasía y comercio, junto con un SC personalizado para usted.