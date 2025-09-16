ESPN creará sus propios programas de la WWE para la cobertura de ‘Wrestlepalooza’

ESPN cejas levantadas cuando llegó a un trato con TKO que le dio los derechos para mostrar WWE Eventos en vivo premium que incluyen «WrestleMania». Ahora, el gigante deportivo de Disney puede sorprender aún más: está lanzando algunos de sus propios programas a medida para acompañar a las travesuras profesionales.

ESPN producirá dos espectáculos previos a los eventos para el inminente evento «Wrestlepalooza» programado para tener lugar el 20 de septiembre. Un «ESPN Wrestlepalooza Special» se emitirá el viernes 19 de septiembre a las 3 pm en ESPN2 y la aplicación ESPN y un show «Road to Wrestlepalooza» estará disponible el 20 de septiembre a las 4 de septiembre en ESPN en los alimentos en las redes sociales de ESPN, así como en la aplicación Ospn.

«Wrestlepalooza» es un nuevo evento de la WWE diseñado para ESPN Después de las dos entidades golpeó un nuevo acuerdo de cinco años Eso hizo que ESPN obtuviera los derechos de todos los espectaculares vivos de la WWE en 2026. Pero el acuerdo está comenzando antes de lo esperado. ESPN también mostrará a «Crown Jewel» de WWE el 11 de octubre y «Survivor Series» el 29 de noviembre.

La tarjeta «Wrestlepalooza» incluye un evento principal que presenta a John Cena enfrentando a Brock Lesnar, y el campeón indiscutible de la WWE, Cody Rhodes, enfrentando a Drew McIntyre. El evento comienza a las 7 PM el 20 de septiembre desde Indianápolis, y puede verse por suscriptores de transmisión de ESPN con una suscripción de nivel «ilimitada» y también en la aplicación ESPN.

Los nuevos eventos previos al espectáculo le dan a ESPN la oportunidad de fusionar su talento con los artistas de la WWE. Peter Rosenberg será el anfitrión del «ESPN Wrestlepalooza Special» junto con el analista invitado y el marcapasos de Indiana Tyrese Haliburton. También aparecerán varias personalidades de la WWE. El espectáculo «Road» será co-anfitrión por el actor y músico O’Shea Jackson, Jr. y TJ Jefferson, quienes organizan «No Wrestling de concursos». Se les unirá varias personalidades ESPN y WWE. «Road» conducirá a la cobertura previa al evento para el nuevo especial de la WWE.

Incluso se enviarán «SportsCenter». SportsCenter con Elle Duncan llega a la carretera. El presentador Elle Duncan estará en el lugar en Indianápolis, y sus segmentos que cubren «Wrestlepalooza» contarán con reuniones con estrellas de la WWE.

Katie Feeney, quien se unió a ESPN en agosto como creadora de deportes y estilo de vida, ofrecerá su propia perspectiva sobre el evento mientras asiste a su primer espectacular WWE Live.

Mientras tanto, se espera que las personalidades de la WWE aparezcan en los programas ESPN durante toda la semana previos a «Wrestlepalooza». Entre los programados para aparecer se encuentran el director de contenido de la WWE Paul «Triple H» Levesque, el campeón indiscutible de la WWE, Cody Rhodes, el campeón mundial de peso pesado Seth Rollins, la campeona femenina Intercontinental Becky Lynch, AJ Lee, CM Punk, Jey Uso y Jimmy Uso, Drew McIntyre y Bron Breakker.

Los espectadores de ESPN cuidadosos pueden haber notado alguna actividad. Jey Urso apareció en la regulario de cobertura del béisbol del domingo por la noche del domingo de ESPN, lanzando un primer lanzamiento ceremonial en Fenway Park, en vivo en ESPN antes de una transmisión de los Yankees de Nueva York que se enfrentan a los Medias Rojas de Boston.