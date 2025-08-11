ESPN aprovecha a John Cena para impulsar el lanzamiento del nuevo servicio de transmisión, características

ESPN firmó un acuerdo con la WWE la semana pasada Eso pondrá muchos de sus eventos en vivo en el gigante deportivo de Disney, pero John Cena se está metiendo en el ring de inmediato.

Cena juega un papel nuevo y crucial para ESPNProtagonizando como un entrenador para personas que desean aprender sobre nuevas características que debutarán como el Titan de Media Sports lanza su nuevo servicio directo al consumidor el 21 de agosto. Un teaser con la primera mascota de anuncios de Cena y ESPN, «App-E», debuta el lunes y está destinado a aumentar el interés en la aplicación Sports de transmisión y las nuevas experiencias que se proporcionarán a los usuarios tanto nuevos como antiguos.

«Queremos asegurarnos de que más personas tengan una amplia conciencia», dice Jo Fox, ESPN, vicepresidente senior de marketing, en una entrevista. Cena retratará a un «entrenador deportivo», dice, quien tiene como objetivo decirles a los clientes potenciales que tienen una nueva forma de obtener «todo ESPN en un solo lugar».

El centro deportivo de Disney está entrando en un campo lleno de gente. El 21 de agostocalle El lanzamiento posiciona a la compañía para generar interés en su oferta solo unas pocas semanas antes del inicio de la próxima temporada de la NFL. Pero hay muchos otros servicios de transmisión con deportes para ofrecer, incluidos Una nueva aplicación Fox One que se debutará el mismo día que la de ESPN. Mientras tanto, los servicios de video pavo real y los primeros de Amazon de NBCU también dependen en gran medida de los deportes como su tarjeta de presentación para los consumidores.

El nuevo servicio es visto como crítico para la fortuna de ESPN y sus propietarios Disney y Hearst, que están lidiando con un éxodo de suscriptores desde cable tradicional hasta transmisión a pedido. Es probable que ESPN y ESPN2, que tengan 61.4 millones de suscriptores a fines de 2025, vean que esas cifras caen a 57.9 millones y 57.8 millones respectivamente a fines de 2026, según datos de Kagan, una unidad de investigación de S&P Global Market Intelligence. ESPN tiene como objetivo obtener un grupo amplio de unos 60 millones de consumidores que no se suscriban a los paquetes de televisión tradicionales para considerar el nuevo lugar de transmisión de ESPN, y también promocionan nuevas características interactivas y personalizadas para los espectadores tradicionales de ESPN, que pueden usar su suscripción actual para acceder a la aplicación móvil de Access ESPN.

La compañía pondrá a disposición el teaser en las propiedades lineales de Disney, así como en las redes sociales y videos en línea, dice Fox. En las próximas semanas, es probable que Cena hable sobre eventos ESPN en vivo, nuevas características e incluso cómo obtener el nuevo servicio ESPN como parte de un paquete más grande de las propiedades de video en línea de Disney. Esa es una razón detrás del uso de redes de televisión tradicionales para el anuncio, a pesar de que es probable que los nuevos suscriptores provengan de las filas de los cortadores de cordones. Aun así, hay muchos aficionados a los veteranos de ESPN que aprenderán sobre nuevas características que pueden usar para pasar más tiempo con la salida deportiva.

El personaje del entrenador «realmente ayuda, porque tienes las manos de los fanáticos y les explicas de una manera entretenida y atractiva», dice Fox. El concepto no es «lo más fácil de poner en un par de símbolos y algunas palabras».

La apariencia de Cena puede tener aún más resonancia de lo esperado. Además de Golpeando un pacto único con la Liga Nacional de Fútbol Eso le da a ESPN la capacidad de distribuir NFL Network y NFL Redzone, la compañía también presentó un acuerdo de derechos de cinco años con WWE que pondrá eventos en vivo premium como «WrestleMania» en su nuevo servicio de transmisión. Alistar a Cena era «Kismet», dice Fox, quien se negó a decir si el próximo pacto influyó en la elección de talento para ser utilizado en la nueva campaña.

La «App-E» antropomórfica también puede sorprender a los acérrimos de ESPN, dice Fox, quien señala que ESPN nunca ha tenido su propia mascota publicitaria a pesar de realizar muchas campañas distintivas a lo largo de los años. «Todos tuvimos esa misma reacción», dice ella, al enterarse de ESPN nunca ha confiado en una técnica de marketing. Es probable que la longevidad del nuevo personaje depende de su capacidad para ganar el juego actual de los medios, generando suscriptores de transmisión.