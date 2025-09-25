





La empresa de suministro y transporte eléctrico (mejor) de Brihanmumbai está operando servicios de autobuses adicionales en todo Mumbai Hasta el 1 de octubre a la luz del Mahalaxmi Yatra anual y el Festival Navratri en curso. Esta iniciativa tiene como objetivo proporcionar una experiencia de viaje fluida a miles de devotos que visitan el templo Mahalaxmi.

Una gran cantidad de peregrinos generalmente se caen en las estaciones de ferrocarril Byculla o Mahalaxmi y luego confían en los mejores autobuses para llegar al templo. Para gestionar la mayor demanda, mejor no solo mejoró la frecuencia en las rutas existentes que pasan por el Templo Mahalaxmi, sino que también ejecuta autobuses especiales que conectan las ubicaciones clave de los suburbios y la ciudad.

Este espacio de edición ha resaltado cómo operación adicional Mejor autobús Los servicios durante la feria de Bandra recientemente concluido fueron una gran idea, considerando cuán concurrido es Hill Road, especialmente durante este tiempo.

Los devotos harían bien en utilizar los servicios especiales de autobuses para evitar congestión de tráfico. Con la temporada festiva, varios proyectos de infraestructura implican desvíos de rutas; Es más sabio usar el transporte público y trabajar para descongestionar la ciudad.

Los mejores autobuses son convenientes, y uno espera que su frecuencia aumente durante esta temporada de festivales y más allá. Ha sido el salvador de la ciudad en numerosas ocasiones, por lo que ejecutar estos servicios punto a punto significa menos ira en la carretera, menos automóviles en la carretera e incluso una solución efectiva para los problemas de estacionamiento.

Veamos lo mejor, que ahora tiene menos autobuses, regresemos a su yo robusto habitual al menos en los días en que se necesitan más autobuses por cualquier motivo. Es posible que nunca veamos los mejores autobuses regresar en su antigua fuerza en nuestras carreteras, o nos atrevemos a soñar que lo hacen algún día. Sin embargo, estos autobuses pueden ser nuestro transporte en tiempos de alta densidad.





Fuente