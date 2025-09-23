Esperemos que la inversión de Nvidia en OpenAi no sea en vano

Yakarta, Viva – Propiedad del fabricante de chips Jensen Huang Nvidia invertirá hasta US $ 100 mil millones en Opadai y proporcionarle un chip de centro de datos.

El acuerdo, que hará que Nvidia comience a enviar chips a fines de 2026, implicará dos transacciones separadas pero están interrelacionadas.

Las empresas pioneras o de inicio que tienen ChatGPT pagarán a NVIDIA en efectivo por chips, y NVIDIA invertirá en Openi para acciones no controladas, como se cita desde el sitio ReutersMartes 23 de septiembre de 2025.

La primera inversión de NVIDIA de US $ 10 mil millones en OpenAI, que vale la última vez que vale US $ 500 mil millones, comenzará cuando las dos compañías lleguen a un acuerdo definitivo para OpenAI para comprar chips de Nvidia.

NVIDIA no respondió a las solicitudes de aclaración directa con respecto al acuerdo.

Este pacto es uno de una serie de acuerdos entre los principales jugadores de tecnología, incluidos años de inversión en OpenAi de Microsoft y el acuerdo de la semana pasada entre Nvidia e Intel para colaborar en chips de IA.

Las dos compañías tecnológicas firmaron una declaración de interés para una asociación estratégica importante para propagar al menos 10 gigawatts de chip nvidia para la infraestructura abierta ai.

Tienen la intención de completar los detalles de la asociación en las próximas semanas, con la primera fase de distribución dirigida a comenzar a operar en la segunda mitad de 2026.

«Todo comienza con la informática», dijo el CEO de Openi, Sam Altman.

«La infraestructura informática será la base de la economía futura, y utilizaremos lo que hemos construido con Nvidia para crear un nuevo avance de la IA al tiempo que empodera a la comunidad y los negocios con estos avances a gran escala», explicó.

La inversión de Nvidia se llevó a cabo unos días después de que la compañía se comprometió a darles $ 5 mil millones al fabricante de chips Intel que estaba teniendo problemas.

Operai y sus partidarios, Microsoft, también anunciaron a principios de este mes que habían firmado un acuerdo inconveniente para nuevas relaciones que permitirían la reestructuración de OpenAI en una empresa sin fines de lucro.

Nvidia también apoyó a OpenAi en una ronda de financiación de US $ 6.6 mil millones en octubre de 2024. Sin embargo, la compañía más valiosa del mundo que hizo otras grandes inversiones en OpenAI podría desencadenar la supervisión de antimonopolio.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado una acción mucho más ligera contra el tema de la competencia en comparación con la aplicación de antimonopolio del ex presidente Joe Biden.

En junio de 2024, el Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio llegaron a un acuerdo que abrió el camino para la posible investigación antimonopolio del papel dominante desempeñado por Microsoft, OpenAi y Nvidia en la industria de inteligencia artificial (IA).