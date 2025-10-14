Espere el informe oficial de Sumardji.

VIVA – Vicepresidente General PSSIZainudin Amali, abrió la voz sobre la intensa presión de los seguidores que lo pedían Patricio Kluivert retirado del asiento del entrenador Equipo Nacional Indonesia.

Como se sabe, Kluivert no logró llevar al equipo de Garuda a la ronda final Copa del Mundo 2026. Dos derrotas consecutivas ante Irak y Arabia Saudita en la cuarta ronda de las eliminatorias de la zona asiática detuvieron el progreso de Indonesia.

Respecto al destino del técnico, Amali subrayó que la decisión sobre la destitución o no de Patrick Kluivert se discutirá conjuntamente a través de los mecanismos oficiales de la organización.

«No. Esto es una organización. Tenemos que tomar decisiones juntos», dijo Amali en respuesta a los llamamientos de sus seguidores para que despidieran a Kluivert.

Según él, una decisión oficial sólo se tomará después de que el presidente de la Agencia del Equipo Nacional (BTN) y el director del equipo nacional, Sumardji, proporcione un informe completo a las filas del PSSI Exco.

«Pero la base para nuestra toma de decisiones en la reunión del Exco fue el informe del presidente de BTN, así como del director de la selección nacional», continuó Amali.

Reunión Exco a la espera de Erick Thohir

Amali también reveló que la reunión del PSSI Exco no podría celebrarse en un futuro próximo porque estaba esperando la presencia del Presidente General del PSSI, Erick Thohir, que asistía a un evento familiar.

«Oh, sí, esperen al presidente general del PSSI, Erick Thohir. Todavía tiene una boda, quiere casarse con su hija. La boda es el 18 y 19 de octubre», dijo Amali.

Además, Amali también respondió a la circulación de un vídeo en el que se ve a Patrick Kluivert y el cuerpo técnico no saludando a los aficionados después del partido contra Irak.

«Para todo, incluido eso, estamos esperando el informe del señor Mardji. Así que estamos esperando todo el viaje», subrayó.