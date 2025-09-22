¿Espere a las víctimas cuánto más hasta que se evalúa en serio el MBG?

Yakarta, Viva – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto pidió evaluar e incluso detener el programa Comer nutritivo gratis (MBG). Una de las causas más destacadas es el número de estudiantes o beneficiarios de MBG que experimentan envenenamiento.

La insistencia para detener este programa MBG es uno de ellos proveniente de la Red de Monitoreo de Educación Indonesia (JPPI).

JPPI en una audiencia con la Comisión de la Cámara de Representantes IX, lunes 22 de septiembre de 2025, incluso destacó cuánto más víctima Yangj cayó hasta que finalmente Prabowo evaluó el programa MBG.

«Entonces, el presidente está esperando a las víctimas cuánto más, se evalúe seriamente o esperan vidas que deben perderse», dijo el coordinador nacional de JPPi, Ubaid Matraji en la sala de reuniones de la Comisión de Representantes IX, Complejo del Parlamento, Senayan, Central Yakarta.

Durante la reunión, JPPI luego reveló datos relacionados con los casos de envenenamiento experimentados por los estudiantes de beneficiarios de MBG. Dijo que el número de envenenamiento de MBG tocó 1.092 casos al 21 de septiembre de 2025

«En junio ha caído, porque la escuela en junio-julio sigue siendo SPMB o PPDB, por lo que (el número) es pequeño. Pero una vez que la escuela ha entrado en julio, agosto y sppg este septiembre en poder del MBG, el número es una locura, hasta miles.

En cuanto a las 5 provincias con el mayor número de casos de envenenamiento en Indonesia. A saber, Java Occidental con 2,000 casos, en Yogyakarta con 1,000 casos, Java Central 700 casos, Bengkulu 500 casos y Central Sulawesi 400 casos.

«Aparentemente, hay un sistema de problemas sobre las reglas, sobre el menú para que debe completarse a nivel central no solo se detenga en SPPG», dijo.

JPPI incluso encontró otros hechos en el programa MBG. Ubaid dijo que de los 7 informes en las regiones, el maestro se convirtió en un «esclavo» de la implementación de MBG. Luego, hay un letrero de MOU que contiene a los padres responsables si sus hijos están envenenados.

Luego, hubo un conflicto de intereses en las cocinas de MBG para que las MIPYME hicieran que Warteg alrededor de la escuela fuera de los negocios. Los gobiernos locales y las oficinas de salud no están invitados a coordinar y participar en el monitoreo de la implementación de MBG.

Luego, JPPI descubrió que el BGN central no ha garantizado la responsabilidad. Los cinco estándares nutricionales siguen siendo problemáticos. Las seis vidas de niños están amenazadas.

Incluso Ubaid dijo que los padres de los beneficiarios de MBG se sintieron traumatizados porque sus hijos tenían que experimentar envenenamiento y ser llevados a la sala de emergencias. «Por lo tanto, es muy importante, el presidente, no meterse con la vida de los niños», dijo.

Finalmente, Ubaid dijo que la coalición de la sociedad civil como JPPI, Cisdi y Gkia nunca estuvo involucrado en evaluaciónMonitoreo, planificación y control de calidad MBG. De modo que la coalición de la sociedad civil solo se considera un extraño en el sistema iniciado por este BGN.

Por lo tanto, JPPI declaró su actitud y propuso que el presidente Prabowo Subianto evalúe la implementación total de MBG, si es necesario, detenga este programa para que no más niños indonesios experimenten envenenamiento.

«Transmitimos a Pak Prabowo, primero detenga el programa MBG ahora. Este no es un error técnico sino un error del sistema, porque el incidente se está extendiendo en varias regiones. Por esta razón, detenga el programa MBG actual», dijo el programa JPPI y el coordinador de defensa Ari Hardianto en la misma reunión.

ARI también le pidió al presidente Prabowo que evalúe el sistema total de gobernanza de MBG controlado por BGN. «Debido a que este BGN está bajo el presidente, el presidente es responsable de evaluar el sistema total y la gobernanza del MBG en BGN», dijo.