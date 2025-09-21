Esperando sanciones para los miembros de Gorontalo DPRD que desean robar dinero estatal

GorontaloVIVA – Agencia Honoraria (BK) del Consejo Regional Representante (DPRD) La provincia de Gorontalo ha preparado las sanciones más duras para Wahyudin Moridumiembros legislativos en Gorontalo viral «Quiero robar y gastar dinero estatal».

El jefe de Gorontalo Provincial DPRD BK Fikram Salilama en la ciudad de Gorontalo dijo el sábado que anteriormente el DPRD BK había realizado un examen de Wahyudin Moridu.

«Hemos tomado la información y él reconoció que lo verdadero en el video era él mismo, mientras que en el automóvil con una persona que era un asunto», dijo Fikram.

Presidente Provincial DPRD BK de Gorontalo Fikram Salilama (Medio) Foto : Entre/zulkifli polimengo

En el video viral, Wahyudin Moridu hizo oraciones inapropiadas que violan la ética, la etiqueta y las normas religiosas.

En el video de 1 minuto 5 segundos, Wahyudin Moridu dijo que la sentencia iría a Makassar con su aventura usando el dinero del estado, y quería gastar el dinero del estado para que el estado se volviera pobre.

Aunque Wahyudin Moridu afirmó estar inconsciente y en la condición de la influencia de las bebidas alcohólicas al decir estas palabras, BK DPRD consideró que había violado con creces el código de ética.

De modo que en el futuro cercano, el DPRD Provincial BK de Gorontalo celebrará un juicio de la agencia honoraria.

Si toda la evidencia se ha considerado completa, entonces el BK celebrará una sesión plenaria de la provincia de Gorontalo DPRD, para decidir qué pasos y sanciones se aplican a Wahyudin Moridu.

Los pasos dados por BK se han referido a la obediencia a los procedimientos y leyes aplicables, donde en el manejo de problemas como este, por supuesto, debe pasar por el instrumento de prueba.

Desde el juicio, se probará todas las pruebas para obtener resultados brillantes.

«La agencia honoraria cree que el acto de lo relevante puede probarse en el juicio más tarde», agregó. (Hormiga)